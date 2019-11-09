Akyazı Ak Parti’den İrfan Kardeş’e tam kadro ziyaret

Ak Parti Akyazı ilçe teşkilatı ve Belediye başkan ve meclis üyeleri Basın Yayın Daire başkanı

Bu haber 2019-11-09 23:17:33 eklenmiş ve 32 kez görüntülenmiştir.