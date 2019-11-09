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Akyazı Ak Parti’den İrfan Kardeş’e tam kadro ziyaret

Ak Parti Akyazı ilçe teşkilatı ve Belediye başkan ve meclis üyeleri Basın Yayın Daire başkanı
Bu haber 2019-11-09 23:17:33 eklenmiş ve 32 kez görüntülenmiştir.

 

Ak Parti Akyazı ilçe teşkilatı ve Belediye başkan ve meclis üyeleri Basın Yayın Daire başkanı İrfan Kardeş’i tam kadro ziyaret ettiler.

Uzun yıllar Akyazı belediye özel kalem ve basın müdürlüğü görevlerini yürüten Ekrem Yüce’nin Büyükşehir belediye başkanı seçilmesinden sonra Büyükşehir belediyesi Basın Yayın Daire başkanlığı görevine getirilen İrfan Kardeş’in önemli misafirleri vardı.

Ak Parti Akyazı ilçe başkanı Mesut Ekrem, Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan teşkilat yöneticileri, Belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri Büyükşehir belediyesine giderek Basın Yayın Daire başkanı İrfan Kardeş’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Büyükşehir belediye daire başkanı İrfan Kardeş yepılan ziyaretten memnun olduğunu belirtirken Ak Parti Akyazı ilçe başkanı Mesut Ekrem Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Daire Başkanlığı görevine getirilen Hemşerimiz İrfan Kardeş’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Misafirperverliği ve ilgisi için kendisine teşekkür ediyoruz. Allah muvaffak etsin, güzel ve hayırlı işler yapmayı nasip etsin dedi.
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