İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ FAZİLET DURMUŞ’UN 10 KASIM MESAJI

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Çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkmayı hedef gösteren Atatürk, eğitimle ve eğitimin millî olması
Bu haber 2019-11-09 23:14:48 eklenmiş ve 60 kez görüntülenmiştir.

 

Çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkmayı hedef gösteren Atatürk, eğitimle ve eğitimin millî olması ile yakından ilgilenmiştir. Millî eğitimi zayıf olan bir milletin gelişimini tamamlayamayacağını düşünen Atatürk’e göre, “Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüce bir toplum olarak yaşatır ya da esarete ve sefalete terk eder.”

 

Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatında derin izler bırakan Sakarya Nehri’nin bulunduğu topraklarda onu anmak ve anlamak günüdür bugün… Bunun için fikirlerini ve duygularını anlamakla işe başlamalıyız.

 

Başlattığı bağımsızlık mücadelesiyle sömürülen milletlere; devlet adamlığı ve ileri görüşlülüğüyle de uygar milletlere örnek olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 81. yılında rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhu şad olsun…

 

 

 
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