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Akyazı MYO Eski Mezunlarını Ağırladı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Akyazı MYO “5’inci Kariyer
Bu haber 2019-11-09 00:32:12 eklenmiş ve 41 kez görüntülenmiştir.

 

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Akyazı MYO “5’inci Kariyer Günleri Semineri’nde eski mezunlarını ağırladı.

Akyazı Meslek Yüksekokulu’nda gerçekleştirilen seminere Akyazı MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Aydın Şenol, Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Ersin Kalkan ve İşletme Yönetimi Bölümü öğrencileri katıldı.
Seminerin ilk bölümünde İşletme bölümü 2008 mezunlarından ve Prof. Patent ortaklarından Serdar Kirazlı Marka tescili ve Patent” başlığı altında sunumunu gerçekleştirerek, öğrencilerle girişimcilik ve iş yaşamı tecrübelerini paylaştı.

İkinci bölümde Performans Koçu Gültekin Doğan “Düşle gerçek olsun” sloganı bir sunum yaptı. Doğan; motivasyon, kendini tanıma, network oluşturma vb. konularda öğrencilere bilgiler verdi. Seminerin son kısmında ise bölümün 2010 mezunlarından Ozan Yıldırım “İnovatif satıcı”başlığı altında bir sunum yaparak, pazarlama ve satış konularında tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

 

 



 
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