Seyir halindeki Otomobil alev aldı

Akyazı’ya bağlı Yuvalak Mahallesinde seyir halindi Otomobil bir anda alev aldı

Bu haber 2019-11-09 00:29:58 eklenmiş ve 37 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’ya bağlı Yuvalak Mahallesinde seyir halindi Otomobil bir anda alev aldı. Yanan Otomobile önce vatandaşlar daha sonra İtfaiye müdahale ederek söndürdü.

Akyazı Yuvalak Mahallesi Okulu önünde sabah saatlerinde Süleyman K. idaresindeki seyir halindeki 54 HL 5** plakalı Otomobilin motor kısmından dumanlar çıkınca sürücü hemen yol kenarına park etti. Otomobilin yandığını gören sürücü ve çevredeki vatandaşlar hemen müdahale ederken İtfaiyeye de haber verdiler. Olay yerine Akyazı İtfaiye gurubu çıkan yangına müdahale ederek söndürdü. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında Otomobilin motor kısmı hasar gördü.