Otomobile çarpan Motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Akyazı Kuzuluk yolu Karaçalılık mevkiinde yolda dönüş yapmak isteyen

Bu haber 2019-11-09 00:27:17 eklenmiş ve 39 kez görüntülenmiştir.