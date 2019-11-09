Otomobile çarpan Motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Akyazı Kuzuluk yolu Karaçalılık mevkiinde yolda dönüş yapmak isteyen otomobile çarpan ve yaralanan motosiklet sürücüsü Necmi Can A. Hastaneye kaldırıldı.
Kaza Akyazı Kuzuluk yolu Karaçalılık mevkiinde meydana geldi. Kuzuluk istikametinden Akyazı istikametine seyir halindeki Motosiklet Karaçalılık kahveler önünde ana yoldan karşı tarafta bulunan tali yola sapan H.A. idaresindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Necmi Can A. yola savrularak yaralandı. Yaralıya ilk müdahale kazayı fark eden çevre sakinlerinden gelirken olay yerine Ambulans çağrıldı.
Olay yerine gelen 112 Ambulans Sağlık ekipleri yaralı Necmi Can A. ya ilk müdahaleleri yaptıktan sonra Akyazı Devlet Hastanesine kaldırırken Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.