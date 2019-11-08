KARAPÜRÇEKLİ ŞENOL KARDEŞLERİN BABA ACISI

Karapürçek Ahmetler Mahallesinin köklü ailelerinden Şenol Ailesi bir büyüğünü kaybetmenin acısı ile sarsıldı.
Muharrem ve Hüseyin Şenol’un ağabeyleri, Gazeteci yazar Engin Şenol, Erenler Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Adil Şenol ve Akyazı Meslek Yüksek Okulu Müdürü Aydın Şenol’un babaları Dursun Şenol vefat etti.
Merhum Dursun Şenol’un cenazesi 8 Kasım 2019 (bugün) Ahmetler Mahallesi merkez camiinde oldukça kalabalık bir cemaatle kılınan Cuma namazı ve cenaze namazı sonrası Ahmetler aile kabristanlığında toprağa verildi.