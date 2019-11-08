MHP’DEN FESTİVAL İSTEĞİ

MHP Akyazı teşkilatı ile Belediye Meclisi Üyeleri tarafından hazırlanan Belediye Başkanı Bilal Soykan’a

Bu haber 2019-11-08 00:05:53 eklenmiş ve 12 kez görüntülenmiştir.

MHP Akyazı teşkilatı ile Belediye Meclisi Üyeleri tarafından hazırlanan Belediye Başkanı Bilal Soykan’a takdim edilen festival istekleri Akyazı’da karşılık buldu.

5 Kasım günü yapılan Belediye Meclisi olağan toplantısında MHP grubu adına konuşan Meclis Üyesi Ergün Öztürk’ün gündem dışı konuşmasında dillendirdiği ve talepte bulunduğu festivalle ilgili hazırlanan dosya Meclis toplantısı sonrasında MHP’nin Meclis grubu tam kadro halinde Belediye Başkanı Bilal Soykan’ı makamında ziyaret ederek bizzat kendisine takdim edildi.

Emekli bir eğitimci olan ve yıllarca okul müdürlüklerinin yanı sıra yine uzun süre Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü görevinde bulunan Ergün Öztürk’ün öncülük yaptığı festival talebi aynı zamanda diğer Meclis Üyeleri ile birlikte İlçe Başkanı Ali Dertli ve Kadın Kolları Başkanı Gözde Keskin tarafından da destekleniyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Ergün Öztürk şunları söyledi “ İl’imizin birçok İlçesinde çeşitli isimler altında festivaller düzenlenmektedir. Nüfusu 100 bine yaklaşan Akyazı’da neden bir festival yapmayalım. Akyazı Tarım ve Hayvancılıkta her zaman ön plandadır. Bunun yanı sıra geçmişte Halk Oyunları yarışması denildiğinde ilk akla gelen isim Akyazı’ydı. Yapılan Halk Oyunları yarışmalarında sürekli olarak Akyazı’mızın birincilik ödülü aldığını kimse unutmasın. Birçok İlçede var olan festival etkinliği neden bizim İlçemizde olmasın ve yapılmasın düşüncesi ile çıktığımız yolda MHP grubu olarak Mecliste görev yapan arkadaşlarımızla birlikte ve İlçe teşkilatımızın tüm kademelerinin de destekleri ile Akyazı’mızda bir Tarım ve Hayvancılık Festivali yapmak için harekete geçtik ve festivalle ilgili de bir dosya hazırlayıp Belediye Başkanımıza takdim ettik. Ayrıca aynı festival içinde birde halk oyunları yarışması düzenlemek ve bu festivalimizi de geleneksel hale getirmek istiyoruz. Bu konuda Belediye Başkanımızın bize öncülük yapmasını bekliyoruz”

Belediye Başkanımız eğer festival isteğimize olumlu bir yaklaşım gösterirse festivalin Akbalık güreş sahasında yapılmasını gündeme getireceğiz. Biçki-dikiş, takı ve el sanatlarının sergilendiği, en iyi cins küçükbaş hayvan yarışması, en kaliteli ve büyük kabak üretimini yapanların belirlenerek ödül verilmesi, ücretsiz halk konseri, folklor ve halkoyunları yarışması gibi etkinlikleri içeren bir festival olacak diyen Ergün Öztürk, bu isteklerinin gerçekleşmesi halinde festivalin Akyazı’ya çok şeyler katacağına inandıklarını belirterek, bu konuda festivalin isminden de anlaşılacağı üzere İlçemizde hayli güçlü olan Ziraat Odası başta olmak üzere diğer meslek kuruluşlarının da yapılmasını istedikleri festivale önemli katkı sağlayacaklarına inandıklarını da sözlerine ekledi.

Yaptıkları ziyarette Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın takdim ettikleri dosyayı inceledikten sonra güzel bir talep ve güzel bir etkinlik olur diyerek isteklerine olumlu baktığını söyleyen Ergün Öztürk, inşallah el birliği ile Akyazı’mıza yakışır bir festival yaparız diyerek duygularını ve heyecanını dile getirdi.