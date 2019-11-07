SELANİK İÇİN VİZE ALAMAYAN ENGELSİZ PEDALCILAR ROTAYI ANITKABİR’E ÇEVİRDİ

Merkezi İstanbul Kadıköy’de olan Engelsiz Pedal Derneği üyelerinden bir gurup 10 Kasım tarihinde Atatürk’ün doğduğu şehir olan

Bu haber 2019-11-07 13:19:22 eklenmiş ve 47 kez görüntülenmiştir.