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SELANİK İÇİN VİZE ALAMAYAN ENGELSİZ PEDALCILAR ROTAYI ANITKABİR’E ÇEVİRDİ

Merkezi İstanbul Kadıköy’de olan Engelsiz Pedal Derneği üyelerinden bir gurup 10 Kasım tarihinde Atatürk’ün doğduğu şehir olan
Bu haber 2019-11-07 13:19:22 eklenmiş ve 47 kez görüntülenmiştir.

 

Merkezi İstanbul Kadıköy’de olan Engelsiz Pedal Derneği üyelerinden bir gurup 10 Kasım tarihinde Atatürk’ün doğduğu şehir olan Selanik’e gitmek üzere hazırlıklarını ancak Yunanistan Başkonsolosluğunun vize vermemesi üzerine Rotayı Anıtkabire çevirdiler.

 Sakarya’dan bu sabah yola çıkan Engelsiz pedal ekibi Akyazı, Dokurcun, Mudurnu ve Nallıhan üzerinden Ankara’ya varacaklar.

4 bayandan oluşan Engelsiz Pedal ekibinin ilk durağı Akyazı oldu. Ekip Akyazı Kaymakamı Yakup Güney tarafından kabul edildi.

Kaymakam güney’e yolculukları hakkında bilgi veren Engelsiz pedal ekibi 10 Kasım akşamı Anıtkabir’e ulaşacaklarını belirterek Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk’e minnet ve şükranlarını sunacaklarını ifade ettiler

 Belediye Başkan yardımcısı Mehmet Öztürk’ün de hazır olduğu kabulde Kaymakam Yakup Güney Anıtkabir yolcularına kaymakamlığın simgesi olan birer plaket hediye ettiler.

 Kaymakam Yakup Güney Engelsiz Pedal ekibini Kaymakamlık bahçesinden uğurlarken bisikletler hakkında bilgi aldı ve bahçede bisiklet turu attı.

 Daha sonra da Engelsiz pedal ekibini Anıtkabire doğru yolcu etti.

 

 
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