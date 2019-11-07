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KÜÇÜCEKLİ HANIMLAR BAŞKAN SOYKAN’A TEŞEKKÜR ETTİ

Son zamanlarda Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın önem ve hizmette sınır tanımadığı
Bu haber 2019-11-07 13:12:07 eklenmiş ve 19 kez görüntülenmiştir.

 

Son zamanlarda Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın önem ve hizmette sınır tanımadığı Küçücek Mahallesinde ikamet etmekte olan hanımlar Muhtarları Yusuf Şahin ile birlikte Belediyeye gelerek Başkan Bilal Soykan’ı makamında ziyaret ettiler ve doğalgaz ile alt yapı çalışmaları nedeniyle uzun zamandan beri bozuk olan yollarının asfaltlanması konusunda verdiği destek için kendisine teşekkür ettiler.

Ziyarette konuşan Küçücekli hanımlar yolların bozukluğundan dolayı en çok sıkıntıyı ev hanımları olarak kendilerinin çektiğini, iyi havalarda araçların geçişinden sonra yükselen tozdan dolayı evlerinin camlarını dahi açamadıklarını, çamaşırlarını balkonlarına asıp kurutamadıklarını, yağışlı havalarda da çamurdan dolayı yollarında yürüme zorluğu çektiklerini belirterek, çekmekte oldukları bu çileye son veren Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’ye ve size teşekkür ediyoruz dediler.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’da konuşmasında “ Ziyaretiniz beni son derece mutlu etmiştir. Yaptığınız teşekkürü hem Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yüce adına hem de kendi adıma kabul ediyorum ve bende bu nazik ziyaretiniz ve teşekkürünüz için sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

Biz Belediye Başkanlarının asli görevi sizlere hizmet etmektir. Bizlere inanıp oyları ile destekleyen hemşehrilerimize hizmetin en iyisini verebilmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Amacımız her şeyin en güzeline layık olduklarına inandığımız hemşehrilerimize hizmetlerinde en güzelini yapmak ve İlçemizi parmakla gösterilecek konuma getirmektir diyen Belediye Başkanı Bilal Soykan, yaptığınız bu ziyaret bizi daha çok çalışmaya itmiştir. Bizde sizlere layık olabilmek için çok çalışacağımız sözünü sizin huzurunuzda veriyorum dedi.

 

 
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