FETÖ'CÜLERİN BİNASI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLİYOR

Binası olmadığı için çalışmalarında hayli güçlük çeken Akyazı Emniyet Müdürlüğü için aranmakta olan

Bu haber 2019-11-07 13:05:26 eklenmiş ve 16 kez görüntülenmiştir.

Binası olmadığı için çalışmalarında hayli güçlük çeken Akyazı Emniyet Müdürlüğü için aranmakta olan yer nihayet bulundu. FETÖ’cüler tarafından 15 Temmuz öncesi temelini attıkları ve yapımına başladıkları ve 15 Temmuz kalkışması sonrası ise kaba inşaat evresinde çalışması durdurulan Fatih Koleji ismi verilecek olan binanın İlçe Emniyet Müdürlüğüne verilmesi konusu şu anda Akyazı gündeminin ilk sırasında yer aldı.

Konuyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya hafta başında Akyazı’ya geldi ve bir dizi ziyaretler yapıp konuyla ilgili görüş alış verişinde bulundu. Kaya’nın ziyaret ettiği isimlerden biri de Belediye Başkanı Bilal Soykan oldu. Yapılan görüşmede bahse konu olan binanın İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına dönüştürülmesi ve kaba inşaat halinde olan binanın İlçe Emniyet Müdürlüğü binası yapımına uygun hale getirilmesi konusunda taraflar arasında mutabakata varıldığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürü Kaya’nın önemli ziyarette Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın da bulunan ve tahsisi yapılan yer ve binanın İlçe Emniyet Müdürlüğü için uygun olduğunu belerttiği ve bu konuda Belediye olarak üzerlerine düşen görevi eksiksiz bir şekilde yerine getirecekleri hususunda İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ile mutabık kalındığı da alınan bilgiler arasında yer aldı.

Kaba inşaat halinde olan binanın projesinde değişiklik yapılarak binanın İlçe Emniyet Müdürlüğüne uygun hale getirilmesinden sonra başlatılacak olan çalışmanın kısa sürede tamamlanarak binanın hizmete alınması bekleniyor.

Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğünün yeni yeri Konuralp Mahallesi Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin hemen arkasında olacak.