SAPANCA BELEDİYE BAŞKANI ÖZEN’DEN BİLAL SOYKAN’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Bilal Soykan gibi 31 Mart tarihinde yapılan Mahalli seçim sonrasında Sapanca Belediye Başkanı seçilen

Bu haber 2019-11-07 00:56:28 eklenmiş ve 17 kez görüntülenmiştir.

Bilal Soykan gibi 31 Mart tarihinde yapılan Mahalli seçim sonrasında Sapanca Belediye Başkanı seçilen Özcan Özen, Akyazı’ya gelerek Belediye Başkanı Bilal Soykan’ı makamında ziyaret edip kendisine görevinde başarı dileklerini iletti.

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, Bilal Soykan’ın belediye başkanlığı konusunda tecrübeli olduğunu belirterek, Bilal başkan tecrübesiyle Akyazı’ya çok şeyler kazandıracaktır. Buna gönülden inanıyorum ve kendisine kolaylıklar ve başarılar diliyorum dedi.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’da Sapanca Belediye Başkanımız Özcan Özen’in yaptığı bu ziyaret beni ve arkadaşlarımı son derece memnun ve mutlu etmiştir. Ziyaretinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum ve bende Özcan başkanıma başarı ve İlçesine güzel hizmetler getirmesini yürekten istediğimi ifade etmek istiyorum dedi.

Sapanca Belediye B:aşkanı Özcan Özen’in yaptığı ziyarette AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem’de hazır bulundu.