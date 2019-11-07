ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ BELEDİYE MECLİS TOPLANTISINDA

Bu haber 2019-11-07 00:52:50 eklenmiş ve 21 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediye Meclisinin Kasım ayına ait olağan toplantısını Murat Aydın, Mehmet Emin Kaya, Hümeyra Akkaya ve Muhammed Surol isimli Sakarya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü öğrencileri de izledi.

10 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıyı dikkatli bir şekilde izleyen ve sık sık da not alan Sakarya Üniversitesi öğrencileri özellikle Meclis Üyelerinin yaptıkları konuşmalar v e toplantıyı yöneten Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın gerek oylamalarda ve gerekse gündem dışı yapılan konuşmalara verdiği cevaplara pür dikkat kesildiler ve aldıkları notlarıyla da toplantıda edindikleri bilgileri hem hafızalarına hem de notlarına dahil ettiler.

Toplantıdan sonra Belediye Başkanı Bilal Soykan’la da tanışma fırsatı bulan Sakarya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü öğrencileri, takip ettikleri toplantıda çok şeyler öğrenme şansı bulduklarını söylediler ve Başkan Soykan’ı da başarılı yönetiminden ötürü tebrik ettiler.

Belediye Başkanı Bilal Soykan’da yarınlarımızı emanet edeceğimiz gençlerimizi Meclis toplantımızda görüyor olmamız bizleri sevindirmiştir. Kendilerine hem eğitim yıllarında hem de eğitimlerini tamamladıktan sonra ki yaşamlarında üstün başarılar ve mutluluklar diliyorum diyerek öğrencileri tebrik etti.