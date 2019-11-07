ASAŞ BASKETBOL İSTANBUL GELİŞİM LİGİNDE MÜCADELE EDECEK

Akyazı İlçe sınırları içinde faaliyetlerini sürdürmekte olan ASAŞ, gönül verdiği basketbol sporundan

Bu haber 2019-11-07 00:51:47 eklenmiş ve 16 kez görüntülenmiştir.

Akyazı İlçe sınırları içinde faaliyetlerini sürdürmekte olan ASAŞ, gönül verdiği basketbol sporundan yararlanma zamanım geldi diyerek İstanbul Gelişim Liginde oynama kararı aldı ve bu kararını da bu sezon uygulamak için hazırlıklarını tamamladı.

Özel bir lig olan ve Fenerbahçe, Beşiktaş, Anadolu Efes ve Darüşşafaka gibi önemli takımların yer aldığı İstanbul Geliş liginde mücadele edecek olan tek Sakarya takımı olan ASAŞ Basketbol lige U 12 erkek, U 14 kız ve U 16 erkek takımları ile katılacak ve lige katılan her takım 15’er maç oynayacak.

ASAŞ kulübü yetkilileri maçların İstanbul’da oynanacağını, başlama tarihi olarak 24 Kasım’ın belirlendiğini, liglere 465 takımın 9 bin 600 sporcu ile katılacağını söyleyerek, bu ligde oynayacağımız maçlar bize çok şey katacaktır. Bunan inanıyoruz ve iyi sonuçlar alacağımıza olan inancımızda tamdır şeklinde açıklamada bulundular.