PAZARDA ISPANAK ÇOKTU VE UCUZDU AMA ALAN OLMADI

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Yedikleri ıspanaktan zehirlendikleri ileri sürülenlerin sayılarının artması
Bu haber 2019-11-07 00:44:19 eklenmiş ve 21 kez görüntülenmiştir.

 

Yedikleri ıspanaktan zehirlendikleri ileri sürülenlerin sayılarının artması sonrasında Akyazı ‘da haftanın Çarşamba günleri kurulan pazarında Ispanak satışı bir hayli düştü ve pazarcının elinde kaldı.

Son günlerde ıspanakların arasına karışan yabancı otlar nedeniyle Marmara bölgesinde çok sayıda vatandaş ıspanaktan zehirlenmesi nedeniyle satışları durma noktasına gelen Ispanak satıcıları, yetkililer tarafından yapılan çağrılarında yeterli olmadığını belirterek İl’imiz dışında Marmara bölgesinde yaşanan zehirlenmeler nedeniyle bu hafta maalesef ıspanaklarımız elimizde kaldı dediler.

Akyazı’da Çarşamba günü kurulan ilçe merkezi ve 72 Mahallenin ihtiyaçlarını karşılayan Semt pazarında özellikle sebze tezgahlarında Ispanak 2 ila 3 lira arasında satışa sunulsa da vatandaş şimdilik Ispanaktan uzak duruyor olması dikkatlerden kaçmadı.

 

 

 

 
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