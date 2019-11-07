MHP’LİLERDEN VEFALI DAVRANIŞ

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Akyazı Belediyesinin Kasım ayına ait olağan Meclis toplantısı Salı günü yapıldı.
Bu haber 2019-11-07 00:41:22 eklenmiş ve 24 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediyesinin Kasım ayına ait olağan Meclis toplantısı Salı günü yapıldı. Yapılan Meclis toplantısında Ergün Öztürk MHP grubu adına gündem dışı söz alarak konuştu. Öztürk gündem dışı konuşmasında önemli konulara değindi.

MHP’li Meclis Üyesi Ergün Öztürk konuşmasının bir bölümünde işte ahde vefa denilen bu dedirten güzel bir konuya temas etti ve 1999 yılında yaşadığımız asrın depreminde bütün varlığını ortaya koyarak çalışan ve Akyazı’nın kısa sürede toparlanmasını sağlayan ve de kişisel becerileri sonucunda Akyazı’ya birçok eser kazandıran zamanın Kaymakamı Cemalettin Özdemir’in isminin İlçenin uygun bir yerine verilmesini istedi.

MHP’li Meclis Üyesi Ergan Öztürk konuşmasında konuyla ilgili olarak şunları söyledi “ 1999 yılında yaşadığımız asrın depreminde Akyazı büyük bir yıkım yaşamıştır. Deprem sonrası Akyazı’nın normal hayata dönmesinde, gelen yardımların düzenli ve adaletli bir şekilde dağıtılmasında, küçükle küçük, büyükle büyük olan, Akyazı’da yaşayan insanların tümüyle temas kurmayı başaran, onların dertlerini birebir dinleyen, kısa sürede de çözüm bulan bir Kaymakamımız vardı. Adı Cemalettin Özdemir’di. Şu anda İstanbul Vali Yardımcılığı görevini yürütmekte olan Cemalettin Özdemir, tayin isteme hakkı olmasına rağmen o Akyazı’da kalmayı ve depremi ve sonrasını bizimle birlikte yaşamayı tercih eden bir değerdi. Deprem sonrası yaptığı olağanüstü çalışması sonucu güzel İlçemiz kısa sürede ayağa kalkmayı başarmıştır. O süre içinde ve Kaymakamımızın üstün gayretleri sonucu 1 adet Meslek Yüksek Okulu binası, İlk, Orta ve Lise olmak üzere toplamda 20 okul binası, 1 alk Eğitim Merkezi binası, adet Halk Eğitim Merkezi binası, 70 adet evsizlere ev ve o evlerin yapıldığı alana bir sosyal bina, bir adet Sağlık Ocağı kazandırdı. Bizler aradan geçen 20 yıldan sonra yaşadığımız o asrın depremini unuttuk ama kendisi unutmadı ve her depremin yıldönümünde ya Akyazı’ya geldi ve yapılan etkinliklere katıldı, ya da telefonla dostlarını ve yetkilileri arayarak aradan geçen zamana rağmen acılarının hala taze olduğunu hatırlattı. Biz Akyazılılar olarak Kaymakamımıza bir ahde vefa borcumuz var o borç u ödemek için Kaymakamımızın ismini bir caddemize, bir parkımıza ya da Meclisimizin uygun göreceği bir yere vermeliyiz. Bu konuda hem sizlerden hem de AK Partili Meclis üyesi arkadaşlarımızdan destek bekliyoruz” 

Belediye Başkanı Bilal Soykan’da Cemalettin Özdemir’i iyi ve yakinen tanıdığını ifade ederek, sizlerden ricam bu konuyla ilgili teklifinizi getirin, gündeme alıp görüşelim demek suretiyle yapılan öneriye sıcak baktığını gösterdi.
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