TZOB GENEL BAŞKANI BAYRAKTAR BİLAL SOYKAN’I ZİYARET ETTİ

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Hafta sonunu Sakarya’da geçiren Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar,
Bu haber 2019-11-07 00:33:02 eklenmiş ve 19 kez görüntülenmiştir.

 

Hafta sonunu Sakarya’da geçiren Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Akyazı’ya gelerek Belediye Başkanı Bilal Soykan’ı makamında ziyaret etti ve kendisine başarı dileğinde bulundu.

Ziyarette konuşan Genel Başkan Bayraktar, Akyazı benim İlçem. İlçemin güzel hizmetler almasını yürekten isteyenlerdenim. Bilal başkan genç ve çalışkan bir kardeşimiz. İnşallah onun döneminde gelecek olan hizmetlerle kazanan Akyazı’mız olur. Ben kendisinden umutluyum ve onun çalışkanlığı sayesinde Akyazı hizmet almada sorun yaşamayacaktır dedi ve bir kez daha kendisine başarı dilediğini ifade etti.

Belediye Başkanı Bilal Soykan’da TZOB Genel Başkanı değerli büyüğümüz Şemsi Bayraktar’ın yaptığı bu ziyaret beni ve mesai arkadaşlarımı son durucu mutlu etmiştir. Her zaman yanımızda olan bu değerli ağabeyimize ziyaretinden ve bize verdiği desteklerden ötürü teşekkür ediyorum açıklaması yaptı.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’ın ziyaretinde Akyazı Ziraat Odası Başkanı Ali Şener Bayraktar kendisine eşlik ederken, Belediye Başkanı Bilal Soykan’la birlikte AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem, Belediye Başkan yardımcıları Mehmet Çakmak, Mehmet Öztürk ve Ünal Gündüz ile Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Mustafa Birincioğlu’da ev sahipliği yaptı.

 
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