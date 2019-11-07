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S.A.B.A.H DERNEĞİ’NDEN AKYAZININ YENİ LİSESİ BİLGİN KOLEJİNE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Kısa Adı S.A.B.A.H olan Sakarya Afet Bilinçlendirme, Afete Hazırlama ve Arama Kurtarma Derneği Başkanı
Bu haber 2019-11-07 00:27:31 eklenmiş ve 22 kez görüntülenmiştir.

 

Kısa Adı S.A.B.A.H olan Sakarya Afet Bilinçlendirme, Afete Hazırlama ve Arama Kurtarma Derneği Başkanı İlhan Durgut ve dernek üyesi Kenan Certel bu yıl eğitim öğretime başlayan Akyazı’nın en son lisesi olan Özel Bilgin Koleji Müdürlüğüne hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

 Fatih Mahallesi Sanayi yolu üzerinde Askerlik Şubesi yanında yapılan ve bu öğretim yılında eğitim öğretime başlayan Bilgin kolejine yapılan ziyarette Okul Müdürü Celile Bilgin ve Kurucu Müdür Okan Bilgin tarafından karşılanan S.A.B.A.H. Derneği yetkililerinin tebriklerini kabul ettikten sonra bir süre sohbet ederek yeni öğretime başlayan okulları hakkında bilgi verdiler.

 Akyazı’daki Eğitim öğretim faaliyetleri hakkında yeteri bilgilerinin olduğunu belirterek yaptığımız araştırmalar sonucu ilçede böyle bir özel Liseye ihtiyaç olduğu kanaati oluştu. Kısa zamanda binamızı tamamladık ve  okulumuzu hizmete açtık. İlk yıl 162 öğrenci ile eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürüyoruz. Adapazarı ve Akyazı’dan kendini kanıtlamış güçlü bir öğretmen kadrosu ile öğrencilerimize hizmet vermekteyiz. Dediler.

 S.A.B.A.H Derneği Başkanı İlhan Durgut da Dernek faaliyetleri hakkında Kolej yetkililerini bilgilendirdi. Ağırlıklı olarak okullarda öğrencilere afet eğitimi verdiklerini belirterek talep ettiğiniz okulunuzda da böyle bir eğitimi verebileceklerini ifade etti. Dinlenme tatilinden sonra belirlenecek bir tarihte okulda afet eğitimi verilmesi kararlaştırıldı.

 S.A.B.A.H Derneği Başkanı İlhan Durgut ve Kenan Certel Bilgin Koleji Müdürü Celile Bilgin ve Kurucu Müdür Okan Bilgin’e tekrar Başarı dileklerini bildirerek okuldan ayrıldılar.
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