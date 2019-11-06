AKYAZI BELEDİYE MECLİSİ KASIM TOPLANTISI BUGÜN YAPILDI

Akyazı Belediye Meclisi Kasım ayına ait olağan toplantısını yaptı. Bilal Soykan’ın başkanlığındaki toplantıya tüm meclis üyeleri firesiz bir şekilde katıldı.

Bu haber 2019-11-06 00:07:55 eklenmiş ve 160 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediye Meclisi Kasım ayına ait olağan toplantısını yaptı. Bilal Soykan’ın başkanlığındaki toplantıya tüm meclis üyeleri firesiz bir şekilde katıldı.

Akyazı Belediye Meclisi yaptığı olağan toplantısında 1’i ilave olmak üzere 10 gündem maddesini görüşüp karara bağladı. Buna göre;

Gündemin birinci maddesinde yer alan 01.10.2019 tarih ve 83 meclis karar numarası ile İmar Komisyonuna havale edilen İlçemiz İnönü Mahallesinde bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan 1 /1000 Ölçekli Akyazı Merkez İmar Uygulama Planında ‘Sağlık Tesis Alanı’ olarak ayrılmış olan 32 Pafta 292 Ada 19 No.lu Parselin ‘Emsal: 1.70 _ Y Ençok: 13,50 m ‘Sağlık Tesis Alanı’ olarak dönüştürülmesi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporu geldiği şekliyle kabul edildi.

Gündemin ikinci maddesinde göre; Belediyemizce ihtiyaç duyulan 4 adet yeni hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu alım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş. ‘den 1.700.000,00 TL (birmilyonyediyüzbintürklirası) kredi kullanılması ve kredi talebi ile ilgili her türlü iş ve işlemi yapmak üzere Belediye Başkanı Bilal Soykan’a yetki verilmesi teklifi oybirliğiyle kabul edilirken, bu konuda Belediye Meclisinin daha önce meclis kararı da yine oybirliğiyle iptal edildi.

Gündemin üçüncü maddesinde yer alan İlçemiz Seyfeler Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Notlarında bulunmayan parsel ifraz şartları ile ilgili ‘Ayrık Nizama Tabi Konut Alanlarında yeni oluşturulacak köşe başı parsellerde parsel cephesi 18.00 m’den –ara parsellerde parsel cephesi 16.00 m’den – parsel derinliği 20.00 m’den – parsel m2’si köşe parsellerde 500 m2 ara parsellerde 400 m2den az olmaz’. ‘Bitişik Nizama Tabi Ticari Alanlarında yeni oluşturulacak köşe başı parsellerde parsel cephesi 15.00 m’den – ara parsellerde parsel cephesi 10.00 m’den – parsel m2’si 300 den az olmaz.’ Plan notu ibaresinin konulması ile ilgili Belediyemizce hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı teklifi ile dördüncü maddesinde yer alan İlçemiz Altındere Gündoğan Mahallesi 101 Ada 707-706-705-704-703-702 ve 515 no’lu Parsellerden geçen 7,00 metrelik imar yolunun doğu yönünde 101 Ada 707-706-705-704-703-702 Parsellere doğru kaydırılması ile ilgili Belediyemizce hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı teklifi ve gündemin beşinci maddesinde yer alan İlçemiz Altındere Osmanağa Mahallesi 205 Ada 3-4-71-72-73-74-75-76-77 ve 11 no’lu ifraz yoluyla edinilmiş parsellerin 08.05.2017 tarihinde onaylanan 1/1000 Ölçekli Altındere Revizyon Uygulama İmar Planında imar yolunun kaldırıldığından bahse konu parseller üzerine 7,00 metrelik imar yolunun tekrar koyulması ile ilgili Belediyemizce hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı teklifi görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edildi..

Gündemin Altıncı maddesinde yer alan1981 yılında ilçemiz Vakıf Mahallesinde çıkan çatışmada şehit olan Polis Memuru Mustafa Kılıç’ın isminin ilçemizin işlek cadde, sokak veya parka verilmesi teklifi Hukuk komisyonuna havale edildi.

Gündemin yedinci maddesine göre; Mülkiyeti Akyazı Belediyesine ait olan Kuzuluk Mahallesinde bulunan 3 mezarlık ile Altındere’de bulunan bir mezarlık alanının 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7-S maddesi ve Ek madde-2 hükmü gereğince, 5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 18. Maddesinin (e) bendi ile diğer kuruluşlarla ilişkiler başlıklı 75. maddesinin (d) bendi gereği Sakarya Büyükşehir Belediyesine Mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere devri, devir ile ilgili Belediye Başkanına ve Encümenine istenen yetki oy birliğiyle verildi.

Gündemin sekizinci maddesinde yer alan 04.10.2016 tarih ve 97 No.lu Belediye Meclis Kararına istinaden Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne amacı dışında kullanılmamak şartı ile süresi 25 yılı geçmemek üzere bedelsiz tahsis edilmesine karar verilen ve Dokurcun Çaylar Yeni Mahalle G25c18a4c/d1b Pafta 120 Ada 99 no’lu Parsel 13.053,03 m2 yüzölçümlü alanda tahsisi yapılan üzeri hizmet binası ve havuzu olan odun deposu niteliğindeki 10.000,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın tahsis iptali konusunun değerlendirilmesi ve kalan 3.053,03 m2 yüzölçümlü alanın hangi amaçlarla kullanılacağı hususu görüşüldü. Belediye Meclisi daha evvel yapılan tahsisin iptaline AK Partili Meclis Üyelerinin oyları ile karar verdi. MHP grubu bu karara çekimser oy kullandı.

Gündemin dokuzuncu maddesine göre; 07.02.2017 tarih ve 20 No.lu Belediye Meclis Kararına istinaden Belediyemiz ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan 04.04.2017 tarihli Okul Yaptırma Protokolünün 9.ve10. maddelerinin gerçekleşmediği ve mevcut protokolün işlevselliğini kaybettiği düşüncesi ile protokolün iptaline, ileriki tarihlerde hayırsever vatandaşlarımız ve firmalarımızın desteğinin sağlanması halinde konunun tekrar incelenerek yasal bir zemine dayandırılması hususunu görüşen Belediye Meclisi protokolün iptaline AK Partili üyelerin evet oyu ile kabul edilirken MHP’li Meclis üyeleri bu gündem maddesine de çekimser oy kullandı.

İlave gündem 1. Akyazı’nın Topağaç Mahallesinde yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin gündem maddesi askı süresi içinde değişikliklerle ilgili olarak yapılan itirazların değerlendirilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Bu gündem maddesinin görüşülmesi sırasında söz alan AK Partili Sait Beşir, plan yapılırken İmar Komisyonu ve Belediye olarak yapılan çalışmalara müdahil olmadıklarını belirtti.

Gündem dışı konuşmalar

Toplantıda bir AK Partili birde MHP’li Meclis üyesi gündem dışı konuşma yaptı. AK Partili Meclis Üyesi Osman Kesikbaş, Belediye tarafından Küçücek Mahallesinde yapılan çalışmalar nedeniyle Başkan Bilal Soykan’a teşekkür etti.

MHP’li Meclis Üyesi Ergün Öztürk de konuşmasında şunları söyledi; “ İmarları olmadığı için doğalgaz çalışması yapılamayan, daha sonra yaptıkları müracaatlarının dikkate alınarak bu Mahallelerde doğalgaz çalışması başlatan Başkanımız Bilal Soykan’a teşekkür ediyorum. İlçemiz genelinde sokak hayvanları ve özellikle de başıboş çok sayıda köpek var. Bunların hayvan barınağımıza intikalinin sağlanmasını ve bakımlarının orada yapılmasını istiyoruz. Fakültenin açılması için bir an evvel harekete geçilmesini, Akyazı’da Akbalık güreş sahasında festival yapılmasını ve 1999 depreminde İlçemizde Kaymakamlık yapan Cemalettin Özdemir’in deprem süresi içinde Akyazı’mıza kazandırdıklarını saymakla bitiremeyiz. Ahde Vefa denilen olgunun da dikkate alınarak İlçemizde bir Caddeye ve Parka adının verilmesini grup olarak istiyoruz”

Başkan’ın cevapları

Belediye Başkanı Bilal Soykan gündem dışı konuşmalara cevaben şunları söyledi. “AK Partili Meclis Üyemizin teşekkürlerine bizde teşekkür ediyoruz. Bizim asli görevimiz vatandaşımıza hizmettir. MHP’li Meclis üyemizin taleplerini de dikkatli bir şekilde dinledim. Onlardan gelen her öneriyi dikkatle dinliyoruz ve imkanlarımız ölçüsünde de yerine getirmeye gayret gösteriyoruz. Fakülte konusunda sıkı bir çalışma içindeyiz. MYO’nu sık sık ziyaret ediyoruz hem öğretim görevlileriyle hem de öğrencilerimizle birebir görüşüp isteklerini dinliyor ve yerine getirmeye çalışıyoruz. Hayvan barınağımız bitmek üzere, tamamlandığında İlçemizdeki tüm başıboş hayvanlarımızı oraya nakledeceğiz ve onlara en iyi şekilde bakacağız. Festivali bugün itibarıyla yapmamız mümkün değil. Birkaç yıl sonra düşünebiliriz. Eski Kaymakamımız Cemalettin Özdemir’le ilgili isteğinizi bir teklif halinde bize getirirseniz hep birlikte bir karar veririz.”



