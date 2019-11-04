ALAAĞAÇSPOR’DA TARAKLI GALİBİYETİNE YEMEK ÖDÜLÜ

Pazar günü deplasmanda Taraklı Spor’u farklı mağlup eden ve liderliğini koruyan

Bu haber 2019-11-04 13:18:02 eklenmiş ve 39 kez görüntülenmiştir.

Pazar günü deplasmanda Taraklı Spor’u farklı mağlup eden ve liderliğini koruyan Alaağaç Spor aldığı farklı galibiyetini kuru fasulyesi ile meşhur hacı ustanın mekanı olan Taraklı Sofrasında yediği yemekle kutladı.

Yemek sonrası konuşan Alaağaç Spor başkanı Aydın Birincioğlu, Taraklıspork karşısında aldığımız bu farklı skorla birlikte maçta yaşadığımız centilmenliğe de sevindik. Bizlere güzel futbol, bol gol izleten ve futbolun ilk şartının centilmenlik olduğunu saha içindeki davranışları ile ispat eden her iki takım oyuncularını ve teknik heyetiyle birlikte yöneticilerini tebrik ediyorum. Bizim Alaağaçspor olarak hedefimiz belli. O hedefe ulaşabilmek için bütün imkanlarımızı seferber ettik ve etmeye de devam edeceğiz dedi ve sözlerini maçı izlemek için Akyazı’dan Taraklıya gelen taraftarlarına teşekkür ederek tamamladı.