ASAKYAZI FARKLI MAĞLUP 0-6 ; ALAAĞAÇ FARKLI GALİP 2-7
Haftayı Sapanca deplasmanında geçiren Asakyazıspor rakibi karşısında
Bu haber 2019-11-03 22:09:43 eklenmiş ve 57 kez görüntülenmiştir.
Haftayı Sapanca deplasmanında geçiren Asakyazıspor rakibi karşısında ummadığı bir hezimete uğradı. 0-6
Sapanca Gençlik spor takımı önünde hiçbir varlık gösteremeyen Asakyazıspor kalesinde tam yarım düzine gol gördü ve haftayı puansız kapattı.
ALAAĞAÇ FARKLI GALİP 2-7
Birinci amatör kümede mücadele eden ve aldığı farklı galibiyetler serisine devam eden Alaağaçspor da deplasmanda karşılaştığı Taraklıspor kalesine gol yağdırdı. 2-7
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