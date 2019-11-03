ASAKYAZI FARKLI MAĞLUP 0-6 ; ALAAĞAÇ FARKLI GALİP 2-7

Haftayı Sapanca deplasmanında geçiren Asakyazıspor rakibi karşısında

Bu haber 2019-11-03 22:09:43 eklenmiş ve 57 kez görüntülenmiştir.