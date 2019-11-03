HENDEK BELEDİYESİ OLASI BİR DEPREME HAZIRLIK İÇİN SEFERBERLİK BAŞLATTI

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu gelecekte meydana gelebilecek bir depremi en az zararla atlatabilmek için neler yapılması

Bu haber 2019-11-03 21:18:49 eklenmiş ve 45 kez görüntülenmiştir.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu gelecekte meydana gelebilecek bir depremi en az zararla atlatabilmek için neler yapılması gerektiğini belirlemek üzere İlçede bulunan Konu ile ilgili sivil toplum kuruluşlarına bir çağrıda bulunarak bir toplantı düzenledi.

Belediye Başkanı Babaoğlu’nun çağrısına Merkezi Hendek’te bulunan Sakarya TRAC, Merkezi Akyazı’da bulunan S.A.B.A.H., Hendek Kızılay Şubesi Başkanı Sami Bağdatlı, HAKUT ve Sakarya Arama Kurtarma dernekleri temsilcileri katıldı.

TRAC şubesinde gerçekleşen toplantıya yoğun işleri dolayısı ile katılamayan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu’nu temsilen Başkan yardımcısı Hızır Çağrı Güngör katıldı.

Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu’nun selamını ileten Başkan yardımcısı Hızır Çağrı Güngör toplantının amacının depremle iç içe yaşamak zorunda olduğumuz ilçemizde yakın bir gelecekte olması muhtemel depremin sebep olacağı yıkımdan en az zararla kurtulmak için neler yapılması gerektiğini saptamak ve çözüm yollarını belirlemek olduğunu söyledi. Böyle geniş kapsamlı bir afet durumunda belediye olarak her olaya yetişilemeyeceğini bunu da 1999 da meydana gelen depremde bizzat görüp yaşadıklarını bu nedenle sizlerin oluşturduğu gönüllü kuruluşlara STK (Sivil toplum örgütleri) ne ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Bu akşam bu nedenle bir araya geldik. Sizleri dinleyip çalışmalarınız hakkında bilgi almak, çalışmalarınızda sizlere destek olmak, sizlerle ortak bir çalışma içine girmek istiyoruz dedi.

STK’lar adına ilk sözü TRAC Sakarya Şube Başkanı Mehmet Turalıoğlu aldı. Turalıoğlu böyle bir toplantının ilçe de ilk defa düzenlendiğini belirterek Belediye Başkanı Babaoğlu’na teşekkür etti. Afetlerde haberleşmenin büyük önem arzettiğini söyledi. 17 Ağustos depreminde görüldüğü gibi devletin elindeki haberleşme araçlarının tamamen sustuğu bir anda TRAC’ın devreye girerek haberleşmeyi sağladığını, bu nedenle dernek olarak önemli bir görev yaptıklarını bundan böyle de yapmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Turalıoğlu ancak çalışmalarımızı daha etkili bir şekilde yapabilmemiz içinde diğer sivil toplum örgütlerinin de yer alacağı ve koordine içinde çalışılabilecek uygun bir hizmet binasına ihtiyaç olduğunu söyledi. Belediyemizden ilk talebimiz böyle bir hizmet binasını yerine getirmesini talep ediyoruz.

Daha sonra Kızılay Şube başkanı Sami Bağdatlı söz aldı. Bağdatlı kendilerinin de yetersiz bir binada çalıştıklarını, olası felaket durumunda çadır, ilaç ve diğer malzemelerini koyabilecekleri, vatandaşlardan kan bağışı alabilecekleri bir ortama ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Toplantıda merkezi Akyazı’da bulunan S.A.B.A.H. (Sakarya Afet Bilinçlendirme, Afete Hazırlama ve arama kurtarma Derneği) adına söz alan Kenan Certel dernek olarak Deprem bölgesinde depremle iç içe yaşamak zorunda olan bölgemiz insanının ilk olarak bu konuda eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi gerektiğine inanarak başlattığımız çalışmalarımızı 6 yıldanberi sürdürüyoruz. Bu süre içinde büyük çoğunluğu öğrencilerimiz olmak üzere yetişkinler ve bayanlarımız olmak üzere 100 bin insana eğitim verdik ve uygulama yaptırdık. Bu çalışmalarımız sırasında kendi eksiklerimizi de görerek ilk yardım, arama kurtarma, yangın eğitimleri aldık bu eğitimlerden aldığımız bilgileri gerek Akyazı, il merkezi ve diğer ilçelerimizdeki okul ve kuruluşlardan aldığımız talepler doğrultusunda verdik ve vermeye de devam ediyoruz. Afetlerin zararlarını en hafif bir şekilde atlatmamız için toplumu eğitimli bilinçli bir hale getirilmesin ilk şart olduğunu belirtmek istiyorum dedi. Bu konuda Akyazı Belediyesi bizlere eğitim çalışmalarımızı yapabileceğimiz bir salon hazırlayarak hizmetimize sundu. Tamamen gönüllülük esasına dayalı çalışmakta olan STK’lar mutlaka Başta belediyeler olarak, Valilik ve Kaymakamlıklar tarafından ciddiye alınıp maddi ve manevi imkanlar sağlanarak desteklenmelidir şeklinde konuştu.

Toplantıda STK’ların sorunlarını ve taleplerini not alan Hendek Belediye Başkanı Hızır Çağrı Güngör Belediye olarak bu konuyu önemsiyoruz. Sizlerin de taleplerinizi göz önünde bulundurarak yapacağımız çalışmalarla afete karşı hazırlanmak üzere seferber olduk dedi ve toplantıya katılan STK temsilcilerine teşekkür etti.

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