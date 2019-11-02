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OĞUZHAN BOSTAN TOPRAĞA VERİLDİ

Akyazı Merkez Yeniköy Mahallesinde ikamet eden yakalandığı amansız hastalığına yenik düşerek hayatını
Bu haber 2019-11-02 23:46:31 eklenmiş ve 20 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Merkez Yeniköy Mahallesinde ikamet eden yakalandığı amansız hastalığına yenik düşerek hayatını kaybeden eden 23 yaşındaki Oğuzhan Bostan dualar ve göz yaşları arasında  toprağa verildi.

Akyazı Merkez Yeniköy Mahallesinde ikamet eden yakalandığı amansız hastalığına yenik düşerek hayatını kaybeden eden 23 yaşındaki Oğuzhan Bostan dualarla toprağa verildi.

Merkez Yeniköy Mahallesinde ikamet eden Alaattin Bostan’ın oğlu, Nail, Bahattin, Murat ve Ali Bostan’ın kardeşleri 23 yaşındaki Oğuzhan Bostan yakalandığı amansız hastalığına yenik düşerek tedavi gördüğü Akyazı Devlet Hastanesinde gece saat 23.00 civarında hayatını kaybetti.

 Oğuzhan Bostan’ın cenazesi bu gün Yeniköy alt Mahalle Camiinde Öğlen sonrası kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

 
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