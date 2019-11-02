OĞUZHAN BOSTAN TOPRAĞA VERİLDİ

Akyazı Merkez Yeniköy Mahallesinde ikamet eden yakalandığı amansız hastalığına yenik düşerek hayatını

Bu haber 2019-11-02 23:46:31 eklenmiş ve 20 kez görüntülenmiştir.