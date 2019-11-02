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Bakkala diye çıkan 6 yaşındaki Kız Çocuğu kayboldu

İstanbul’dan Anne ile birlikte Dedesine gelen 6 yaşındaki Simay adlı Kız Çocuğu yolunu kaybedince Markete sığındı
Bu haber 2019-11-02 23:39:08 eklenmiş ve 18 kez görüntülenmiştir.

 

İstanbul’dan Anne ile birlikte Dedesine gelen 6 yaşındaki Simay adlı Kız Çocuğu yolunu kaybedince Markete sığındı. Polis Çocuğu Annesine kavuşturdu.

Edinilen bilgilere göre İstanbul’dan Akyazı Hastane Mahallesindeki Annesi ile birlikte Dedesine misafir olarak gelen 6 yaşındaki Simay adındaki Kız Çocuğu Bakkala gitmek için evden ayrıldı.

Bakkaldan alışveriş yapan yönünü şaşıran 6 yaşındaki Simay ters istikamete yürüyerek çarşı merkezine doğru ilerlemeye başladı. Yanlış yöne gittiğini anlayınca yoldan geçen bir bayana yönünü kaybettiğini evine gitmek istediğini belirtti.

İşletmeciliğini yaptığı marketin önünde durumu fark eden Ak Parti Akyazı ilçe başkanı Mesut Ekrem Simayı Markete alarak konuşup evinin ve ailesinin nerede olduğunu öğrenmeye çalışırken Polis ekiplerine de haber verdi. Aynı Anda Küçük Simay’ın Annesi de Polisi arayınca Anneye Çocuğunun bulunduğu bildirildi.

Markete gelen Anne Yasemin Toga Simaya sarılırken Polis ekiplerine ve Market sahibi Ak Parti ilçe başkanı Mesut Ekrem’e teşekkür etti.

 
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