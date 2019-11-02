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AKYAZI EĞİTİM BİR-SEN TÖRENLE YENİ BİNASINA TAŞINDI

Kısa adı Eğitim Bir-Sen olan Eğitimciler Derneğinin Akyazı Şubesi eski binasından Akyazı Kaymakamlığının yakınında
Bu haber 2019-11-02 23:20:09 eklenmiş ve 17 kez görüntülenmiştir.

 

Kısa adı Eğitim Bir-Sen olan Eğitimciler Derneğinin Akyazı Şubesi eski binasından Akyazı Kaymakamlığının yakınında kiraladığı ve yeni yapılan binasına düzenlenen törenle taşındı.

 Kalabalık bir katılımla yapılan açılış dualar eşliğinde Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan  tarafından yapıldı.

 Açılış sonrası toplantı salonunda yapılan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi ile başladı. Daha sonra katılımcılara EĞİTİM- BİR-SEN’in faaliyetlerinden oluşan bir video gösterisi yapıldı.

Video sunumu sonunda söz alan EĞİTİM-BİR-SEN Sakarya Şube Başkanı Murat  Mengen ve Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan hayırlı olması dileklerini belirterek üyelerine daha iyi hizmet vereceklerine inandıklarını ifade ettiler.

 Tören sonunda davetlilere Aşure, pasta ve çiğ köfte ikramı yapıldı.

 Bu açılışla 650 üye ile en çok üyeye sahip EĞİTİMBİR-SEN Akyazı Şubesi geniş ve ferah yönetim odalarının yanı sıra 50 kişilik toplantı salonu da olan bir lokale sahip olmuş oldu.

 

 
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