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S.A.B.A.H. DERNEĞİNDEN HENDEK CUMHURİYET ANA OKULUNDA AFET EĞİTİMİ

S.A.B.A.H. Derneği haftada 2 gün ilimiz ve ilçemizin değişik okullarında afet eğitimlerine devam ediyor.
Bu haber 2019-11-02 23:10:06 eklenmiş ve 14 kez görüntülenmiştir.

 

 S.A.B.A.H. Derneği  haftada 2 gün ilimiz ve ilçemizin değişik okullarında afet eğitimlerine devam ediyor.

 S.A.B.A.H. Derneğinin eğitim ekibi en son eğitimini Geçtiğimiz hafta eğitim öğretime açılan Hendek Cumhuriyet İlkokulunun ana okulu öğrencilerine verdi.

 Dernek Başkanı İlhan Durgut, Dernek üyeleri Kenan Certel, Yılmaz Kara, Ömer Soykan ve Nedim Ergün Kırımlı’dan oluşan eğitim ekibi sabah ve öğleden sonra ana okulunun 5 sınıfında deprem konusunda bilgiler vererek deprem nedir, deprem öncesinde evlerimizde alınması gerekli önlemler, deprem sırasındaki davranışlarımız ve çök, kapan, tutun hareketlerinin uygulaması çalışmalarına yer verildi.

 S.A.B.A.H. ekibinin çalışmalarına Sakarya TRAC İl başkanı Mehmet Turalıoğlı ile Dernek üyesi Harun kaynak da eşlik ettiler.
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