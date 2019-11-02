S.A.B.A.H. DERNEĞİNDEN HENDEK CUMHURİYET ANA OKULUNDA AFET EĞİTİMİ

S.A.B.A.H. Derneği haftada 2 gün ilimiz ve ilçemizin değişik okullarında afet eğitimlerine devam ediyor.

Bu haber 2019-11-02 23:10:06 eklenmiş ve 14 kez görüntülenmiştir.