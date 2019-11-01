İLÇE SAĞLIK UYARDI “ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR”

Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü Meme kanserine dikkat çekmek için Kızılay ile birlikte Akyazı’da bir farkındalık etkinliği düzenledi

Bu haber 2019-11-01 23:34:54 eklenmiş ve 65 kez görüntülenmiştir.

Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü Meme kanserine dikkat çekmek için Kızılay ile birlikte Akyazı’da bir farkındalık etkinliği düzenledi. Gazi Süleyman Paşa cami önünde düzenlenen etkinlikte Sağlık Müdürlüğü bünyesinde çalışanların tümü Meme kanseri ile birlikte tüm kanser çeşitleri ve hastalıklardan korunma konularını içeren el ilanlarını cami çıkışında cemaate ve kurdukları standın yanına gelen bayanlara da dağıttı ve hastalık hakkında geniş bilgiler verdiler. Kızılay’da bir taraftan İlçe Sağlık Müdürlüğüne konu hakkında destek verirken diğer taraftan da bağışta bulunmak isteyen Akyazılıların kanlarını aldı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri erken teşhisin hayat kurtardığına dikkat çekerek, erken tespit için bayanların kendi kendilerine yapmaları gereken muayeneler, kliniklere giderek yaptırmaları gereken meme muayenesi, 40 yaşından sonra da düzenli bir şekilde mamografi çekimi yaptırmaları gerektiği hususlarını kendilerine müracaat eden Akyazılı bayanlara bu etkinlik çerçevesinde anlattılar.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülşah Yılmaz, meme kanseri konusunda şunları söyledi “ Bu kanser türü kadınlarımızın kesinlikle kaderi olmamalıdır. Kadınlarımız 20’li yaşlardan başlayarak kendi kendine meme muayenesi yapmalı, 20 yaşından sonra 2 yılda bir sağlık kuruluşuna giderek sağlık personeline meme muayenesi yaptırmalıdır. 40 yaş ve üstünde olan kadınlarımızda iki yılda bir mamografi çektirmek suretiyle sağlığını kontrol altında tutmalıdır. Ayrıca her türlü kanser taraması için ücretsiz olan KETEM’e (Kanser arken teşhis, tarama ve eğitim merkezi) giderek her türlü kanser riskine karşı taramasını yaptırmalıdır”

İlçe Sağlık Müdürlüğünün düzenlediği meme kanseri ile mücadele ve erken teşhis parolası ile düzenlediği etkinliğe Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de öğretmenlerinin nezaretinde katıldı ve yapılan ç alışmalara destek verdi. Ayrıca Belediye Başkanı Bilal Soykan, Ziraat Odası Başkanı Ali Şener Bayraktar, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem, MHP İlçe Başkanı Ali Dertli, Belediye Başkan yardımcısı Mehmet Öztürk, Belediye Meclis Üyesi ve Kızılay Akyazı Şubesi Başkanı Mustafa Birincioğlu’da destek verenler arasındaki yerlerini aldılar.