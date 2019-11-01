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AKYAZI BÜYÜK BİRLİK PARTİSİNDE KATILIM GECESİ

Büyük Birlik Partisi Akyazı Teşkilatında düzenlenen toplantının misafiri Hendek Belediye Başkan
Bu haber 2019-11-01 23:30:37 eklenmiş ve 78 kez görüntülenmiştir.

 

Büyük Birlik Partisi Akyazı Teşkilatında düzenlenen toplantının misafiri Hendek Belediye Başkan yardımcısı ve Sakaryaspor Başkan Vekili Hüdaverdi Bahadırdı. Bahadır katıldığı toplantıda Partilerine yeni katılan 80 üyeye rozetlerini taktı ve yaptığı konuşmada da Türkiye Büyük Birlik Partisinin gerek yurt ve gerekse Sakarya genelinde büyümekte olduğuna dikkat çekti ve Partilerine katılanların çoğunluğunun gençlerin oluşturmasına da “Yarınlarımızı emanet edeceğimiz gençlerimizin bizim partimizi tercih ediyor olmalarının anlamı çok büyüktür ve parti olarak biz geleceğimizi aydınlık görüyoruz” açıklaması yaptı.

BBP Akyazı İlçe Başkanı Nayim Yolcu, Hendek Belediyesi Başkan yardımcısı ve Sakaryaspor kulübü başkan vekili Hüdaverdi Bahadır’ın düzenledikleri toplantıya katılmak suretiyle renk ve güç kattığını söyledi ve kendisine teşekkür etti. Yolcu bu akşam yapmakta olduğumuz bu toplantının ç ok önemli olduğunun da altını çizdi ve çünkü bu toplantıda Partimize yeni yeni isimler, yeni yeni simalar ve özellikle de yeni yeni gençlerimiz bizi tercih ederek partimize katılım sağlıyorlar. Partimiz bu yeni katılımlarla daha da güçlendi ve güçlenmeye de devam edecektir dedi ve katılan partililere hoş geldiler diyerek kendilerine teşekkür etti.

Toplantılarına katılım sağlayan Hüdaverdi Bahadır’a toplantıdan sonra Batuhan Yolcu tarafından kara kalemle çizilmiş portresi kendisine hediye edildi.

 
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