KIZILAY “KAN BAĞIŞINDA AKYAZI BİZİM KALEMİZDİR”

Kızılay kan bağış kampanyasını aralıksız olarak sürdürüyor. Bir Ünite kan hayat kurtarır

Bu haber 2019-11-01 19:16:44 eklenmiş ve 59 kez görüntülenmiştir.

Kızılay kan bağış kampanyasını aralıksız olarak sürdürüyor. Bir Ünite kan hayat kurtarır parolasıyla yola çıkan Kızılay ekibinin çok sık geldiği İlçelerin başında Akyazı geliyor.

Kızılay kan bağışçısı kazanım Uzmanı İlke Dölek Gazeteci Salim Özyılmaz tarafından kendisine sorulan “Kan toplama bakımından Akyazı’dan memnunmusunuz” şeklindeki soru üzerine kan bağışında Akyazı İlçemiz bizim gözdemizdir şeklindeki cevabı Akyazı’ya neden sık gelindiğinin bir göstergesi olarak görüldü.

Akyazılıların kan bağışı konusunda çok hassas ve duyarlı olduğunun altını çizen kan bağışçısı kazanım Uzmanı İlke Dölek Akyazı’da düzenledikleri birçok etkinlikte başarıya ulaştıklarını, son olarak Malazgirt Zaferimiz dikkate alınarak düzenlediğimiz 1071 ünite kan bağışı kampanyasında elde ettikleri başarıdan yola çıkarak önümüzdeki günlerde yine Akyazı’da düzenleyeceğimiz bağış kampanyasında bu defa Osmanlı’nın kuruluş tarihi olan 1299 yılını baz alarak 1299 ünite kan toplamayı planlıyoruz. Bu düşüncemizi en kısa zamanda hayata geçirmek için çalışmalarımızı hızlandırdık dedi.

Kazanım Uzmanı İlke Dölek Akyazı İlçemizde gerçekleştirmekte olduğumuz kan bağışı kampanyalarımızda yerel basının büyük desteğini aldıklarını belirterek, ben hem şahsı m hem de kurumum adına yerel basında çalışan bütün gazetecilere teşekkür ediyorum ve desteklerinin devamını da temenni ediyorum açıklaması yaptı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirilen Meme Kanseri ile mücadele kapsamındaki etkinlik esnasında da Akyazılılar Kızılay’a kan vermek için kuyruğa girmeleri Kızılay yetkililerini sevindirdi.