AKYAZI GİŞELERİNDEKİ KAZA BU DEFA UCUZ ATLATILDI 2 YARALI

D 140 Karayolu TEM Akyazı gişeleri çıkışındaki kavşakta Kamyonetle Otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi sıkıştıkları yerlerden çıkarılarak Hastaneye kaldırıldılar.
Kaza D 140 Karayolu TEM Akyazı gişeleri çıkışındaki kavşakta meydana geldi. Akyazı istikametinde Adapazarı istikametine seyir halindeki İsa A. idaresindeki 14 LC 89* plakalı Kamyonet TEM Akyazı gişelerinden çıkış yaparak kavşağa girmek isteyen otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir belediyesi Akyazı kaza karım ekibi yaralılar otomobil sürücüsü Recep B. ve Suriye uyruklu Ahmet Al-Duveyr –Seyyid’İ Otomobilde sıkıştıkları yerlerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim ettiler.
112 Ambulans Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri yaptıktan sonra Akyazı Devlet Hastanesine kaldırdılar.
Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.