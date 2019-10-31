AKYAZI GİŞELERİNDEKİ KAZA BU DEFA UCUZ ATLATILDI 2 YARALI

D 140 Karayolu TEM Akyazı gişeleri çıkışındaki kavşakta Kamyonetle

Bu haber 2019-10-31 00:36:59 eklenmiş ve 26 kez görüntülenmiştir.