AKYAZI GİŞELERİNDEKİ KAZA BU DEFA UCUZ ATLATILDI 2 YARALI

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D 140 Karayolu TEM Akyazı gişeleri çıkışındaki kavşakta Kamyonetle
Bu haber 2019-10-31 00:36:59 eklenmiş ve 26 kez görüntülenmiştir.

 

D 140 Karayolu TEM Akyazı gişeleri çıkışındaki kavşakta Kamyonetle Otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi sıkıştıkları yerlerden çıkarılarak Hastaneye kaldırıldılar.

 Kaza D 140 Karayolu TEM Akyazı gişeleri çıkışındaki kavşakta meydana geldi. Akyazı istikametinde Adapazarı istikametine seyir halindeki İsa A. idaresindeki 14 LC 89* plakalı Kamyonet TEM Akyazı gişelerinden çıkış yaparak kavşağa girmek isteyen otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir belediyesi Akyazı kaza karım ekibi yaralılar otomobil sürücüsü Recep B. ve Suriye uyruklu Ahmet Al-Duveyr –Seyyid’İ Otomobilde sıkıştıkları yerlerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim ettiler.

112 Ambulans Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri yaptıktan sonra Akyazı Devlet Hastanesine kaldırdılar.

Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

 
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