AKYAZI’DA CUMHURİYET COŞKUSU

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Cumhuriyetin 96. Kuruluş yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Akyazı İlçesi’nde de coşkuyla kutlandı.
Bu haber 2019-10-29 14:28:09 eklenmiş ve 31 kez görüntülenmiştir.

 

Cumhuriyetin 96. Kuruluş yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Akyazı İlçesi’nde de coşkuyla kutlandı. Kaymakam Yakup Güney’in makamda sabah 09.00 da tebrikleri kabul etmesinin ardından Atatürk stadında ki kutlama programı saat 10.00 da başladı.

Akyazı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmenleri Meliha Kara ile Ramazan Şenateş’in sunduğu kutlama programı Kaymakam Yakup Güney ve Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın halkın ve öğrencilerin bayramlarını kutlaması ile başladı. Saygı duruşu ve istiklal marşının söylenmesinden sonra Kaymakam Güney günün anlamına ilişkin etkili bir konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından öğrenciler şiirlerini okudular ve Halkoyunları ve Jimnastik ekibiyle birlikte sporcu öğrencilerde dalları ile ilgili gösterilerini yapıp alkış almayı başardılar. Gösterilerde en büyük alkışı Ana Okulu öğrencileri ile özel eğitim gören öğrenciler yaptıkları gösterilerden sonra aldılar.

Geçtiğimiz hafta içinde büyük bayramla ilgili olarak İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar arası atletizm yarışmalarında dereceye giren okullara kupa ve protokol üyeleri tarafından verilmesinin ardından büyük bayram kutlaması Akyazı Mesleki ve Teknik Eğitim Anadolu Lisesi Okulunun başarılı bando takımının eşliğinde yapılan madalyalarının sahiplerine verilmesi ile geçit resmi ile son buldu.

Atatürk stadında (eski stat) gerçekleşen Cumhuriyet Bayramlı kutlama törenine Kaymakam Yakup Güney ve eşi, Belediye Başkanı Bilal Soykan ve eşi, Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Gürel ve eşi, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve BBP İlçe Başkanları, Jandarma Komutanı Binbaşı Hamit Gencay Taşdemir, bir önceki Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Hekimoğlu, Emniyet Müdürlüğünü temsilen Komiser İsak Göz, Belediye Meclis Üyeleri, Daire Müdürleri, STK Başkanları, Muhtarlar Derneği Başkanı ve Mahalle Muhtarları, Öğretmenler, Öğrenciler ve Akyazılılar katıldı.

 

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