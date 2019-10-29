Akyazı İŞMONT’tan ‘Doğamı Kirletme’ Projesi

Akyazı İŞMONT Halil Bildirici Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi temiz bir doğa için ilgi çeken

Bu haber 2019-10-29 14:11:19 eklenmiş ve 12 kez görüntülenmiştir.

Akyazı İŞMONT Halil Bildirici Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi temiz bir doğa için ilgi çeken bir proje hazırladı. ‘Doğamı Kirletme’ adını taşıyan proje vatandaşlardan büyük beğeni gördü.

Akyazı İŞMONT Halil Bildirici Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin aktif olarak görev aldığı proje kapsamında AKM önünde bir etkinlik düzenlendi.

Proje Koordinatörü Lokman Sayım projeyle ilgili yaptığı bilgilendirmede şunları söyledi: “Yaşadığımız yeryüzünün temiz olabilmesi için özellikle çevre kirliliğine sebebiyet vermemek gerekmektedir. Bunun içinde çevreye zarar veren ürünleri kullanmamalıyız veya kullansak bile bunların geri dönüşümünü yapmamız zaruridir. Eğitim camiasının birer neferi olarak biz öğretmenlerde öğrencilerimize ve çevremize duyarlılık konusunda örnek olmalıyız. Bu amaçla İŞMONT Halil Bildirici Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adına “DOĞAMI KİRLETME” projesini hayata geçiriyoruz. Proje kapsamında alışverişlerde kullanılan plastik torba oranını azaltmak için okulumuzun yapımını sağlayan İŞMONT A.Ş. ile protokol yaparak 1000 adet bez alışveriş çantasını İŞMONT fabrikasında öğrencilerimizle birlikte hazırladık. Bu çantaları 26 Ekim 2019 Cumartesi günü Adapazarı Kültür Merkezi önünde kurduğumuz stantta pet şişe, kapak ve atık pil karşılığında vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıttık. Ayrıca gelen vatandaşlarımıza okulumuz öğrenci ve öğretmenleri tarafından kan şekeri, tansiyon, nabız ve oksijen satürasyon ölçümlerini yaptık. Öğrencilerimiz stant önünden geçen vatandaşlarımıza okulumuz, DOĞAMI KİRLETME projesi ve meme kanseri ile ilgili 500 adet broşür dağıtarak bilgilendirmelerde bulundular. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği projemizde hazırladığımız çantalar hızlı bir şekilde tükendi. Proje kapsamında topladığımız atık şişe ve piller geri dönüşüme gönderilerek hem doğaya zarar vermeme konusunda katkıda bulunmaya çalıştık hem de geri dönüşüm geliri ile Doğu Anadolu Bölgesi’nde belirlediğimiz bir kardeş okulumuzun tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Projede emeği geçen Okul Müdürümüz Ramazan Şerbetçi, projeyi hazırlayan Proje Koordinatörümüz Müdür Yardımcısı Lokman Sayım, sağlık alanı öğretmenimiz M. Akif Hakkakul ve görevli öğrencilerimiz ile projeye büyük ilgi gösteren vatandaşlarımıza teşekkürü bir borç biliyoruz.” dedi.