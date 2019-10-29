CUMHURİYET KUPASI YARIŞLARINDA KIRAN KIRANA MÜCADELE

Türk Ulusunun en büyük bayramı olan Cumhuriyet Bayramı nedeniyle

Bu haber 2019-10-29 14:00:04 eklenmiş ve 10 kez görüntülenmiştir.

Türk Ulusunun en büyük bayramı olan Cumhuriyet Bayramı nedeniyle İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar arası atletizm yarışmaları kıran kırana mücadeleyle geçti.

Yıldız kızlarda Kız İmam Hatip, yıldız erkeklerde Şehit Ahmet Çondul Ortaokulu, küçük kızlarda Kız İmam Hatip ve küçük erkeklerde de yine İmam Hatip takım halinde birinci olmayı başardılar.

Ferdi yarışların sonunda da yıldız kızlarda Elif Küçük, yıldız erkeklerde Eren Alankaya, küçük kızlarda Zeynep Beyza Akbulut ve küçük erkeklerde Murat Kocaman birincilik kürsüsüne çıkan öğrenciler oldular.

Yapılan yarışmalar sonunda dereceye giren okullar ile öğrencilerin kupa ve madalyaları Cumhuriyet Bayramı törenleri sırasında protokol üyeleri tarafından verildi.

DEREYE GİRENLER

(Ferdi dereceler)

Yıldız Kızlar

1. Elif Küçük (Vakıf Ortaokulu)

2. Ebrar Aydeniz (Akyazı İmam Hatip)

3. Esma Betül Aslan (Akyazı İmam Hatip)

4. Azra Abaka (Şehit Ahmet Condul OO)

Yıldız Erkekler

1. Eren Alankaya (Şehit Ahmet Coldul OO)

2. Erdem Yıldız (Akyazı İmam Hatip)

3. Halil Gürsoy (Kuzuluk Dr. Enver Ören OO)

4. Lokman Hamit Genç (Akyazı İmam Hatip)

Genç Kızlar

1. Zeynep Beyza Akbulut (Şehit Ahmet Condul OO)

2. Merve N. Sakallıoğlu ( Kuzuluk Dr. Enver Ören OO)

3. Yaren Alcan (Vakıf OO)

4. Saliha Yarımbaş (Akyazı İmam Hatip)

Küçük Erkekler

1. Murat Kocaman (Vakıf OO)

2. Samet Can Aygün (Vakıf OOD)

3. Abdülsamet Bayraktar (Kuzuluk Dr. Enver Ören OO)

4. Doğukan Altunca (Kuzuluk Dr. Enver Ören OO)

Takım Halinde dereceler

Yıldız Kızlar

1. Akyazı Kız İmam Hatip

2. Şehit Ahmet Condul OO

3. Madanoğlu OO)

4. Kuzuluk Dr. Enver Ören OO)

Yıldız Erkekler

1. Şehit Ahmet Condul OO

2. Akyazı İmam Hatip

3. Kuzuluk Dr. Enver Ören OO

4. Madanoğlu OO

Küçük Kızlar

1. Akyazı İmam Hatip

2. Şehit Ahmet Condul OO

3. Kuzuluk Dr. Enver Ören OO

Küçük Erkekler

1. Akyazı İmam Hatip

2. Vakıf OO

3. Kuzuluk Dr. Enver Ören OO

4. Madanoğlu OO