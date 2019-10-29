FAZİLET DURMUŞ’TAN BAYRAM MESAJI

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Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş Cumhuriyet Bayramı’nın 96. Yıldönümü dolayısıyla bir kutlama
Bu haber 2019-10-29 13:42:13 eklenmiş ve 10 kez görüntülenmiştir.

 

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş Cumhuriyet Bayramı’nın 96. Yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Durmuş mesajında 29 Ekim 1923’te kurulan Cumhuriyetin milletimiz için çok önemli ve değerli olduğuna vurgu yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti,

Zaferle kalbimize yazdık cumhuriyeti…

Sakarya’dan su içtik o çelik süngülerle

Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle.”

Yukarıdaki dört dize bile cumhuriyetin, milletimiz için ne kadar önemli ve değerli olduğunu, bu uğurda neleri göze alabileceğimizi anlatmak için yeterlidir. Vatan ve bağımsızlığın sembolü olan bayrak dendiğinde akan sular durur bizim için. Tıpkı “Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim” dizesinde anlatıldığı gibi…

Mustafa Kemal Atatürk, “Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.” sözüyle de cumhuriyetin gerçek sahiplerinin ve koruyucularının gençler olduğunu vurgulamıştır.

Cumhuriyetimizin ilanının 96. yılında Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum.

 
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