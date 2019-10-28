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AMERİKA'DA CUMHURİYET COŞKUSU

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AMERİKA'DA CUMHURİYET COŞKUSU

Aralarında Sakaryalılarında bulunduğu Amerika’da yaşayan Türkler 2 gün süren
Bu haber 2019-10-28 17:21:27 eklenmiş ve 32 kez görüntülenmiştir.

 

Aralarında Sakaryalılarında bulunduğu Amerika’da yaşayan Türkler 2 gün süren 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını festival havasında kutladılar

Aralarında Sakaryalılarında bulunduğu Amerika Seatle’de yaşayan Türkler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını 2 süren festival havasında kutladılar. Festivalde Akyazılı Kaan Hikmet İngeç Türk Toplumuna katkılarından dolayı Tacava ödülünün sahibi oldu.

Amerika Seatle’de yaşayan Türkler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını 2 süren festivalle kutladılar 2 gün süren kutlamalar festival havasında geçerken özellikle Minik Öğrencileri için çeşitli etkinlikler yapıldı.

Türk Okulunda sınıf Öğretmenliğini Akyazılı Serpil Hikmet İngeç’in yaptığı sınıfta ünlü Yazar Ayşe Kulin Türk Çocuklarına Atatürk ve Çocuk kitabını okudu.

Festivalde Akyazılı ailenin genç bireyi Kaan Hikmet İngeç Türk toplumuna katkılarından dolayı Tacava gönüllü Öğrenci ödülünün sahibi oldu.

Amerikan Polisinden YPG tehdidine önlem

Festival öncesi Amerika’daki bazı internet paylaşımlarında YPG’li olduğunu söyleyen son günlerde Seatlede Türk ordusunun Barış Pınarı harekâtı nedeniyle  Türkiye’yi protesto yürüyüşleri yapan bir grup YPG tişörtü giyip oraya geleceğiz tehditleri nedeniyle Amerikan Polisi festival buyunca sıkı önlemler aldı

 

 

 
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