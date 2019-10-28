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AMERİKA'DA CUMHURİYET COŞKUSU

AMERİKA'DA CUMHURİYET COŞKUSU

AKYAZI DEVLET HAKYAZI DEVLET HASTANESİNDE ZİHİNSEL ENGELLİ HASTALARA DİŞ TEDAVİSİ YAPILMAYA BAŞLANDI

AKYAZI DEVLET HAKYAZI DEVLET HASTANESİNDE ZİHİNSEL ENGELLİ HASTALARA DİŞ TEDAVİS

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AKYAZI DEVLET HAKYAZI DEVLET HASTANESİNDE ZİHİNSEL ENGELLİ HASTALARA DİŞ TEDAVİSİ YAPILMAYA BAŞLANDI

Akyazı Devlet Hastanesi bir ilki daha gerçekleştirerek zihinsel engelli hastaların diş tedavisini
Bu haber 2019-10-28 17:15:57 eklenmiş ve 29 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Devlet Hastanesi bir ilki daha gerçekleştirerek zihinsel engelli hastaların diş tedavisini  yapmaya başladı.

 Yapılan açıklamada hastane hekimlerinden Diş Hekimi Elif KINALI YURDAKUL  ve Diş Hekimi İrem ZANDO tarafından Anestezi Uzmanı Burhan ÖZKAN gözetiminde Ali Murat SAYMAZ isimli hastaya Genel Anestezi altında seri diş çekimi yapılmıştır

 Konuyla ilgili Başhekim Dr.Yavuz TEPEÇINAR '' Hastanemizde zihinsel engelli hastalarında diş tedavileri genel anestezi altında Diş Hekimleri ve ameliyathane ekibimiz tarafından başarıyla yapılmaya başlanmıştır. Bu hizmetin tüm Akyazı’mıza hayırlı olmasını dilerim'' şeklinde açıklamada bulunmuştur. Dedi.

 

 

 

                                                 

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