CUMHURİYET BAYRAMININ 96. YILI TÖRENLERLE BAŞLADI

Türkiye Cumhuriyeti’nin 95. Yıl dönümü tüm yurtta ve yurt dışı temsilciliklerinde olduğu gibi Akyazı’da da

Bu haber 2019-10-28 16:42:07 eklenmiş ve 82 kez görüntülenmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 95. Yıl dönümü tüm yurtta ve yurt dışı temsilciliklerinde olduğu gibi Akyazı’da da coşkulu törenlerle başladı.

Akyazı’daki İlk tören 28 Ekim 2019 Saat 13.00 te Atatürk anıtına İlçe Kaymakamı Yakup Güney ve Belediye Başkanı Bilal Soykan tarafından anıta çelenk konulması, Saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi ile gerçekleşti.

Atatürk anıtı önündeki törene Kaymakam Yakup Güney, Belediye Başkanı Bilal Soykan, Cumhuriyet Savcısı İrfan Gürel, Siyasi Partilerin başkan ve temsilcileri, ATSO Başkanı Şinasi Bayraktar, Oda Başkanları, Dire Müdürleri, Okul Müdürleri ve Öğrtemenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kutlamalarda 2. Tören 29 Ekim Salı günü Atatürk standındaki gösterilerle yapılacak. Saat 10.00 da Saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi ile başlayacak olan tören Kaymakam ve Belediye Başkanının öğrencilerin bayramını kutlaması, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar, öğrencilerin okulları adına şiirlerini okuması, gösterilerle devam edecek.

Tören geçit resmi ile tamamlanacak.