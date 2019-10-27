AKYAZI LİSESİ 1972 MEZUNLARI ADANA SOFRASINDA BULUŞTU

Akyazı Lisesi’nin 1972 yılı mezunları her yıl Akyazı’da düzenledikleri geleneksel buluşmalarını

Bu haber 2019-10-27 22:52:51 eklenmiş ve 102 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Lisesi’nin 1972 yılı mezunları her yıl Akyazı’da düzenledikleri geleneksel buluşmalarını bu defa Adapazarı Adana sofrası salonunda gerçekleştirdiler.

Yaklaşık 60 mezun ve o yıllarda okulda öğretmenlik yapan öğretmenlerin de katıldığı toplantıya ev sahipliği yapan emekli Albay Sadi Yılmaz arkadaşlarını ve öğretmenlerini kapıda karşıladı.

Karşılama sırasında başlayan ayak üstü sohbet ve coşku, yılların özlemi ile birbirlerine sarılmaları görülmeye değer bir manzara oluşturdu.

Daha sonra verilen öğle yemeğinde de devam eden sohbet sonunda Mezunlardan Salih Bilgiç’in beraberinde getirdiği UD’u ile verdiği mini konsere eşlik eden sınıf arkadaşlarına bir başka güzellik yaşattı.

Mezunların bu yılki toplantısına öğretmenlerinden Korkut Baykurt, Mithat Taşdemir ve Kenan Certel katıldılar. Adil Ülgen, Abdurrahman Tekmen, Evliya Parlak ve Fahrettin Elbir de telefonla katılarak öğrencilerine selamlarını ilettiler.

Yurdun çeşitli yörelerinden hatta yurt dışından buluşmak üzere Adapazarına gelen Akyazı Lisesinin ilk mezunları daha sonra gelecek yıl yeniden buluşmak üzere birbirlerine veda ederek geldikleri yerlere doğru yola çıktılar.



