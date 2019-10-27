ÖZGE VE RECEP MUTLULUĞA EVET DEDİLER

Akyazı İlçesi Kubbeli Cevat Ayhan Camii semtinin tanınmış ve sevilen esnaflarından Mermer İşletmecisi

Bu haber 2019-10-27 10:47:15 eklenmiş ve 47 kez görüntülenmiştir.

Akyazı İlçesi Kubbeli Cevat Ayhan Camii semtinin tanınmış ve sevilen esnaflarından Mermer İşletmecisi Ahmet Şimşek Oğlu Recep Şimşek’i muhteşem bir düğünle evlendirdi.

Yeter Ayhan çiftinin güzel kızları Akyazı Devlet Hastanesi Ortopedi servisi sağlık personeli görelisi Özge ile Emine Ahmet çiftinin yakışıklı delikanlısı Recep şimşek Akyazı Düzcanlar düğün salonunda yapılan muhteşem bir düğünle mutluluğa evet dediler.

Türk Bayrağının gölgesinde alkışlar arasında salona giren çift ilk danslarını yaptıktan sonra yerlerine oturmadan orkestranın hareketli müziğine eşlik ederek çiftetellinin en güzel örneğini sergilerken onlara arkadaşları da eşlik aynı güzellikle eşlik ettiler.

Takı merasiminin ardından gece geç saatlere kadar coşku içinde devam etti.

Evsahibi Emine ve Ahmet Şimşek çifti de mutluluklarını paylaşmaya gelen misafirlerini en güzel bir şekilde ağırlamanın gayreti içinde oldular.

BİZİM AKYAZI AİLESİ OLARAK GENÇ ÇİFTLERE KURDUKLARI YUVALARINDA SAĞLIKLI MUTLU BİR HAYAT GEÇİRMELERİNİ DİLİYORUZ.