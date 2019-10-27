As Akyazı Spor -2 Kazimiye Spor -1

As Akyazıspor kendi sahasında ağırladığı Kazımiyespor'u 2 golle geçti ve haftayı 3 puanla kapadı.
Saha :Akyazı sentetik
Saat:16.00
Hakemler: Süleyman Hilmi Metin-Furkan Kocayıldız- Beytullah Yiğit
Goller: Dk. 25 Büyük Emre Kazimiye Spor. Dk.36 Emre ve Dk.63 Efendi As Akyazı Spor
Kırmızı Kart.90+4 Kemal, Kazimiye Spor
As Akyazı Spor
Caner, Hasan Ö. Zekeriya, Kemal, Hasan Ş., Arda, Mehmet, Emre, Efendi, Ramazan, Oğuzhan.
Ant: Fikret Karakaş
Kazimiye Spor
Aykut, Kerim, Birol,Uğur, Onur, Kemal, Emre B,, Emre Ç.,M.Doğan, Kadir, Yusuf
Ant: Ferhan Güler