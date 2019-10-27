As Akyazı Spor -2 Kazimiye Spor -1

As Akyazıspor kendi sahasında ağırladığı Kazımiyespor'u 2 golle geçti ve haftayı 3 puanla kapadı.

Bu haber 2019-10-27 09:33:21 eklenmiş ve 31 kez görüntülenmiştir.