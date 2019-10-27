Lider Alaağaç Spor seriye taktı

Sakarya 1.Amatör lig A gurubu lideri Alaağaç Spor sahasında ağırladığı Fırtına Gençler Birliği’ni 4-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Sakarya 1. Amatör lig A gurubu lideri Alaağaç Spor bu gün Kuzluk Sentetik stadında Karapürçek temsilcisi Fırtına Gençler birliğini konuk etti.
İlk yarıya hızlı başlayan Alaağaç Spor 15 Dakikada Sadullah ve 35 Dakikada Zafer’in golleriyle ilk yarını 2-0 önde kapadı.
2.Yarıya 2-0’lık skorun rehavetiyle başlayan Alaağaç Spor hızlı başlayan ise Fırtına Gençler Birliği oldu. Alaağaç Spor kalesinde bir çok pozisyon bulsa da Alaağaç Spor’un tecrübeli kale bekçisi Şener’i geçemedi.56 Dakikada Alaağaç Spor’lu Onur takımını 3-0 öne geçirdi.
Zaman zaman ataklar yapan Fırtına Gençler Birliği 74 dakikada takımının tek golünü atarak skoru 4-1 yaptı.
Kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca maç Alaağaç Spor 4 Fırtına Gençler Birliği 1olarak sona erdi.
Stat:Kuzuluk Sentetik
SAAT: 14.00
Hakemler: Engin Bıçak, Ömer Faruk Şahin, Mutlu Uyar.
Goller: Dk.15-68 Sadullah,Dk. 35 Zafer,Dk. 56 Onur Alaağaç Spor. Dk.74 Uğur Fırtına Gençler Birliği
Alaağaç Spor
Şener,Adem, Tunahan, Yavuz, Zafer ,Erdem (Yücel) , Onur, Fırat, Sadullah ( Berke) , Furkan Bora (Enes),
Ant:Mustafa Demirci
Fırtına Gençler Birliği
Yasin, Bahri, Aykut, Selman, Abdullah, M.Fatih, Sadettin )Ümit), Alpaslan, İbrahim, Umut (Uğur), Efe (Onur)
Ant: Cafer Özden