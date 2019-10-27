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Lider Alaağaç Spor seriye taktı

Sakarya 1.Amatör lig A gurubu lideri Alaağaç Spor sahasında ağırladığı Fırtına Gençler Birliği’ni
Bu haber 2019-10-27 09:28:23 eklenmiş ve 30 kez görüntülenmiştir.

 

Sakarya 1.Amatör lig A gurubu lideri Alaağaç Spor sahasında ağırladığı Fırtına Gençler Birliği’ni 4-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Sakarya 1. Amatör lig A gurubu lideri Alaağaç Spor bu gün Kuzluk Sentetik stadında Karapürçek temsilcisi Fırtına Gençler birliğini konuk etti.

İlk yarıya hızlı başlayan Alaağaç Spor 15 Dakikada Sadullah ve 35 Dakikada Zafer’in golleriyle ilk yarını 2-0 önde kapadı.

2.Yarıya 2-0’lık  skorun rehavetiyle başlayan Alaağaç Spor hızlı başlayan ise Fırtına Gençler Birliği oldu. Alaağaç Spor kalesinde bir çok pozisyon bulsa da  Alaağaç Spor’un tecrübeli kale bekçisi Şener’i geçemedi.56 Dakikada Alaağaç Spor’lu Onur takımını 3-0 öne geçirdi.

Zaman zaman ataklar yapan Fırtına Gençler Birliği 74 dakikada takımının tek golünü atarak skoru 4-1 yaptı.

Kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca maç Alaağaç Spor 4 Fırtına Gençler Birliği 1olarak sona erdi.

Stat:Kuzuluk Sentetik

SAAT: 14.00

Hakemler: Engin Bıçak, Ömer Faruk Şahin, Mutlu Uyar.

Goller: Dk.15-68 Sadullah,Dk. 35 Zafer,Dk. 56 Onur Alaağaç Spor. Dk.74 Uğur Fırtına Gençler Birliği

Alaağaç Spor

Şener,Adem, Tunahan, Yavuz, Zafer ,Erdem (Yücel) , Onur, Fırat, Sadullah ( Berke) , Furkan Bora (Enes),

Ant:Mustafa Demirci

Fırtına Gençler Birliği

Yasin, Bahri, Aykut, Selman, Abdullah, M.Fatih, Sadettin )Ümit), Alpaslan, İbrahim, Umut (Uğur), Efe (Onur) 

Ant: Cafer Özden
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