GÖZDE PİZZA ŞAMPİYONLARI AĞIRLADI

İlçemiz Yeni Cami semtinde faaliyette bulunan Gözde Pide ve Lahmacun işletmecisi

Bu haber 2019-10-27 09:26:45 eklenmiş ve 15 kez görüntülenmiştir.

İlçemiz Yeni Cami semtinde faaliyette bulunan Gözde Pide ve Lahmacun işletmecisi Vedat Kılıç Tiflis’te yapılan Veteranlar turnuvasında kilosunda Dünya şampiyonu olan Hamit Altun ve Güreş camiasını mekanında ağırladı

Akyazı İlçe Spor Müdürü Adem Altun Gözde, Pide Lahmacun işletmesi sahibi Vedat Kılıç yakın zamanda Dünya Şampiyonu olan Hamit Altun abimizin onuruna vermiş olduğu akşam yemeği için gözde pide, lahmacun ekibine teşekkür ederiz dedi.

Yemeğe ilce spormüdürü Adem Altun ve güreşçiler Vedat Kırgız . Savaş Tan. Bulent Hikmet. Ali Şahan. Ömer Saner.Ertuğrul Sayılı.Fatih Özdağ ve büyük usta Kamil Özdağ.