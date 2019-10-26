BAKAN AİLESİ YASTA

İlçemiz Konuralp Mahallesi halkından merhum Necip Bakan’ın oğlu, Hüseyin Bakan’ın kardeşi, Salih, Sadık, Uğur ve Erkan Bakan’ın amcaları Merhum Nuri Sağlam’ın damadı Hasan Bakan vefat etti.
Merhum Hasan Bakan’ın cenazesi, Kubbeli Cevat Ayhan Camiinde kılınan Cuma namazı ve cenaze namazı sonrası merkez aile kabristanlığında toprağa verildi.
Kaymakamlık yazı işleri Müdürlüğünden emekli merhum Hasan Bakan uzun bir süredir hasta ve evinde tedavi görüyordu.
Merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI