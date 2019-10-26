BAYKAL AİLESİNİN ACILI GÜNÜ

Erol ve Merhum Hünkar Baykal’ın babaları, Merhum Ruhi, Merhum Refik ve Alaattin Baykal’ın kardeşleri Çak Tekstil işletme müdürü

Bu haber 2019-10-26 07:23:31 eklenmiş ve 80 kez görüntülenmiştir.