BAYKAL AİLESİNİN ACILI GÜNÜ

Erol ve Merhum Hünkar Baykal’ın babaları, Merhum Ruhi, Merhum Refik ve Alaattin Baykal’ın kardeşleri Çak Tekstil işletme müdürü Levent Baykal’ın Amcası 92 yaşındaki Nafiz Baykal dualarla Akyazı’da toprağa verildi.
Akyazı’nın tanınmış ailelerinden olan Baykal ailesinden Erol ve Merhum Hünkar Baykal’ın babaları, Merhum Ruhi, Merhum Refik ve Alaattin Baykal’ın kardeşleri, Şenol, Birol, Hakan ve Çak Tekstil işletme müdürü Levent Baykal’ın Amcaları 92 yaşındaki Nafiz Baykal vefat etti.
Nafiz Baykal’ın cenazesi Gazi Süleyman Paşa Camiinde Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından dualarla Merkez aile mezarlığında toprağa verildi.
Cenazeye Baykal ailesinin yanı sura Belediye başkanı Bilal Soykan,MHP Eski Milletvekili Zihni Açba,Sakarya Spor başkan vekili Bahadır, ASKF başkanı Yaşar Zımba, Siyasi parti ilçe başkanları,Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri. Muhtarlar ve çok satıda sevenleri katıldı.
Merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI