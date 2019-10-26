GEYVESPOR CEZALI OYUNCU OYNATINCA

Geçtiğimiz Pazar gün Geyve’de oynanan Geyve Spor As Akyazı Spor maçında karar. 3 Puan As Akyazı’ya Geyve Spor’lu yönetici Semih Beri’ye 30 gün Futbolcu Veysel’e ise 5 maç sahalardan men.
Geçtiğimiz Pazar günü Geyve stadında oynanan ve Geyve Spor’un penaltıdan kazandığı golle 1-0 sonuçlanan maç sonrasında As Akyazı Spor ASKF’ye cezalı oyuncu oynatıldığı iddiasıyla şikayette bulunmuştu.
Perşembe günü toplanan Disiplin Kurulu Geyve Spor As Akyazı maçında kart cezası olmasına rağmen maçta oynadığı için 5 maç ceza, Geyve Spor yöneticisi Semih Beri’ye 30 gün hak mahrumiyeti cezası verirken maçta Geyve spor’u hükmen mağlup sayarak 3 puanın As Akyazı hanesine yazılmasına karar verdi.