GEYVESPOR CEZALI OYUNCU OYNATINCA

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Geçtiğimiz Pazar gün Geyve’de oynanan Geyve Spor As Akyazı Spor maçında karar.
Bu haber 2019-10-26 07:21:17 eklenmiş ve 29 kez görüntülenmiştir.

 

Geçtiğimiz Pazar gün Geyve’de oynanan Geyve Spor As Akyazı Spor maçında karar. 3 Puan As Akyazı’ya Geyve Spor’lu yönetici Semih Beri’ye 30 gün Futbolcu Veysel’e ise 5 maç sahalardan men.

Geçtiğimiz Pazar günü Geyve stadında oynanan ve Geyve Spor’un penaltıdan kazandığı golle 1-0 sonuçlanan maç sonrasında As Akyazı Spor ASKF’ye cezalı oyuncu oynatıldığı iddiasıyla şikayette bulunmuştu.

Perşembe günü toplanan Disiplin Kurulu Geyve Spor As Akyazı maçında kart cezası olmasına rağmen maçta oynadığı için 5 maç ceza, Geyve Spor yöneticisi Semih Beri’ye 30 gün hak mahrumiyeti cezası verirken maçta Geyve spor’u hükmen mağlup sayarak 3 puanın As Akyazı hanesine yazılmasına karar verdi.

 

 

 
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