AKP İLÇE BAŞKANI EKREM YAPTIKLARI VE YAPACAKLARINI ANLATTI

AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem partisinin İlçe binasında düzenlediği basın toplantısında, göreve geldikleri

Bu haber 2019-10-24 00:06:08 eklenmiş ve 149 kez görüntülenmiştir.

AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem partisinin İlçe binasında düzenlediği basın toplantısında, göreve geldikleri günden itibaren geçen 9 aylık süre içinde yaptıkları ve kalan süre içinde de yapacakları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

UYUM İÇİNDE ÇALIŞIYORUZ

AK Parti İlçe başkan ve teşkilatı olarak Belediye Başkanımız ve Meclis Üyelerimizle uyum içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sürmekte olan ç alışmalarda birbirimize destek veriyoruz. Her iki tarafından burada tek amacı var o da bize güvenerek oylarını veren ve verdikleri oy oranı ile Sakarya ve Marmara Bölgesinde birinci, Türkiye genelinde de İlçeler bazında 12.sıraya oturtan değerli hemşerilerimize layık oldukları hizmeti verebilmek ve güzel İlçemizi daha ileriye götürmektir diyen İlçe Başkanı Mesut Ekrem, bu birlikteliğin hiç eksilmeyeceğini bilakis artarak devam edeceğini söyledi.

SEÇİM SIRASINDA VERDİĞİMİZ SÖZLERİN ARKASINDAYIZ

İlçe Başkanı Mesut Ekrem seçim atmosferi içinde teşkilat olarak her gün 11 bin adım toplamda da 620 Km. yol yürüdüklerini söyledi ve seçim ç alışmalarımızda hemşehrilerimizi bazı sözler verdik o sözlerin arkasındayız. Hedefimiz sözlerimizi yerine getirmek hatta daha fazlasını yapmaktır dedi.

Seçimde hemşehrilerimize sizi tozdan ve çamurdan kurtaracağız dedik ve 6 ay içinde 40 bin ton asfalt dökerek bu sözümüzü yerine getirdik. Kalan yollarımızı da Allah’ın izniyle bu yılın sonuna kadar, yetişmemesi halinde de önümüzdeki yılın hemen başlarında asfaltlayarak vatandaşlarımızı tozdan ve çamurdan kurtarmış olacağız diyen İlçe Başkanı Ekrem aç ıklamasına şöyle devam etti “ En kısa zamanda hayvan pazarı ve mezbahamızı tesis edeceğiz. Seyfeler istikametinde yıllardan beri eksikliğini hissettiğimiz terminalimizi inşa edeceğiz. Çevre yolu çalışmalarımızı kaldığı yerden sürdüreceğiz ve Akyazı’mıza yeni bir çevre yolu kazandırmak için çalışacağız. 2. Etap kanalizasyon çalışmamız devam ediyor. Gecikmiş olan bu çalışmanın neden geciktiğini araştırdık ve o nedenleri bulduk ve o nedenleri ortadan kaldırdık. Çalışmalarımızı da sürdürüyoruz.”

BÜYÜK ŞEHİR ARKAMIZDA

İlçe Belediyemizin mali durumu ortada. Bu eksikliği her zaman arkamızda olan Büyükşehir Belediye Başkanımızın bize vereceği destekle aşacağız. Büyükşehir Belediyemizde İlçemizde önemli projelerini hayata geçirmeye gayret gösteriyor. Bunlardan en önemlisi Sera projesidir. Bu proje tam bir ifadeyle örnek bir proje olacak ve Akyazı’mıza ekonomik bakımdan büyük katkı sağlayacaktır diyen AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yüce’nin Akyazı’mıza bakış açısı mükemmel bir bakış açısıdır. Kendisi bizzat bana ben fahri Akyazılıyım demişti. Vermekte olduğu desteklere baktığımızda bunun gerçekleştiğini görmekten büyük mutluluk duyuyoruz dedi.

EĞİTİM VE DERSLİK KONUSUNDA İYİ DURUMDAYIZ

Bugün itibarıyla Akyazı’da sınıflarda 30 öğrenci ortalamasındayız. Türkiye geneline baktığımızda bu rakamın çok iyi olduğumuzu görüyoruz. Hizmete girmek üzere olan 16 derslik Kız Meslek Lisemiz, 6 atölyesi, ve 6 derslikli ana okuluyla birlikte 24 derslikli bir okul binamızla birlikte yurt binamızda hizmete girmek üzeredir. Türkiye Odalar Borsalar Birliğimiz tarafından yapımı sürmekte olan okul inşaatımızda tamamlandığında eğitim ve derslik konusunda sıkıntımız kalmayacaktır diye umut ediyorum diyen AK Parti İlçe Başkanı Çıraklık Eğitim Merkezini şu anda bulunduğu yerden alıp eski Askerlik Şubesi binasına taşıyacağız. Binanın yetersiz olması halinde de yeterli hale getirmek için bir gayretin içinde olacağız dedi.

FAKÜLTE KONUSU

Bilindiği gibi İlçemizde yeni Üniversitemize bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi açılacak. Fakülte binası için yer olarak da Devlet Hastanemiz ile Semazen Restoran arasında kalan 100 dekarlık arazi üzerinde belirledik. Fakülte binasını oraya taşıyor olmamızın amacı ise açılacak olan Fakültenin Sağlık Bilimleri Fakültesi olması nedeniyle Devlet Hastanemize yakın olması düşünülmüştür diyen AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem Fakültemizde ilk etapta 4 yıllık olarak 4 bölüm, 2 yıllık olarak da 2 bölümün açılacağını söyledi.

TURİZM KONUSU

Akyazı’nın bir turizm bölgesi haline gelmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğüne dikkat çeken Ekrem, Salihiye Mahallesi sınırları içinde bir golf sahası ile 5 yıldızlı bir otelin yapılacağını bu projenin ihale aşamasında olduğu söyledi.

ESKİ STAT YERİ

Spor salonu yanında bulunan ve yıllarca Akyazılılara futbol sahası olarak hizmet veren alanda yüzme havuzu, yeni bir kapalı spor salonu ve çevresinde de yürüyüş yolları olan bir projeyi hayata geçirmek istiyoruz. Bu projeye küçük bir Millet Bahçesi de diye biliriz diyen AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem projeyi hayata geçirmek için her türlü girişimlerin de yapıldığını söyledi.

AKYAZI’NIN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZ

AK Parti olarak İlçe teşkilatımız ve Belediyemiz ile birlikte Akyazı’mızın çehresini değiştirmeye kararlıyız. 5 yıllık süre içinde Tarımı, Sanayisi, Eğitimdeki yükselişi ve turizm yatırımları ile Akyazı’nın çehresini değiştirmek istiyoruz. Bu konuda son derece kararlıyız diyen İlçe Başkanı Mesut Ekrem biz laf üretmek için değil hizmet üretmek için v arız ve seçim çalışmalarımızda verdiğimiz bütün sözlerimizi 5 yılın sonunda yaptığımızı hatta fazlasını yaptığımızı göreceksiniz diyerek açıklamalarını tamamladı.

AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem tarafından düzenlenen basın toplantısını AK Partinin Akyazı Koordinatörü Dr. Ahmet Cindeoğlu ile bazı Yönetim Kurulu Üyeleri de takip etti.