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AKYAZI BARIŞ PINARI HAREKATI GAZİSİNİ BAĞRINA BASTI

Barış Pınarı harekatında Şarapnel parçalarıyla yaralanan Şanlı Urfa Mehmet Akif İnan
Bu haber 2019-10-23 22:49:11 eklenmiş ve 150 kez görüntülenmiştir.

 

Barış Pınarı harekatında Şarapnel parçalarıyla yaralanan Şanlı Urfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma hastanesinden taburcu olan Uzman Çavuş Faruk Kumaş'a Akyazıda muhteşem karşılama töreni.

Orduya bir yıl önce Uzman Çavuş olarak katılan ve Barış Pınarı harekatı kapsamında bağlı olduğu Birliğiyle birlikte Suriye’ye giden ve El-Bap’ta patlayan bir bombadan fırlayan şarapnel parçasının kendisine isabet etmesiyle yaralanan ve yaralandıktan sonra tedavi için Şanlı Urfa Mehmet Akif İnan Araştırma ve Eğitim has tanesine getirilen Akyazılı 25 yaşındaki Faruk Kumaş burada gördüğü tedavinin ardından nekahet dönemini geçirmek üzere önce uçakla İstanbul yeni hava limanına getirildi, havalimanından da ambulansla birlikte Alaağaç Mahallesindeki baba ocağına geldi.

Törenle karşılandı

Gazi Uzman Çavuş Faruk Kumaş için baba evi Akyazı Belediyesi tarafından Türk Bayraklarıyla donatıldı. Baba evine gelen gazi törenle karşılandı. Kaymakam Yakup Güney, Belediye Başkan Vekili Mustafa Birincioğlu, Siyasi Partilerin İlçe Başkanları, Jandarma Komutanı Binbaşı Hamit Gencay Taşdemir, Emniyet Müdürü İsa Coşar, Müftü İzzet Şener, STK Başkan ve temsilcileri, Mahalle Muhtarları ile Gazi’nin yakınları ve komşuları yer aldı.  Karşılama töreni İlçe Müftüsü İzzet Şener tarafından yapılan dua ile son buldu.

 
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