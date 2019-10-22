ASAKYAZI GEYVESPOR'A KAPTIRDIĞI 3 PUANIN PEŞİNE DÜŞTÜ

Pazar günü Geyve stadında oynanan Geyve Spor As Akyazı Spor maçını Geyve Spor 1-0 kazanmış

Bu haber 2019-10-22 11:47:09 eklenmiş ve 97 kez görüntülenmiştir.

Pazar günü Geyve stadında oynanan Geyve Spor As Akyazı Spor maçını Geyve Spor 1-0 kazanmış ve 3 puanı hanesine yazdırmıştı. O 3 puan As Akyazı’ya geri dönüyor.

Pazar günü saat 14.00 te Geyve stadında Geyve Spor ile deplasmanda oynayan ve maçı 1-0 kaybeden As Akyazı Spor federasyona giderek Geyve Spor’un cezalı futbolcu oynattığını iddia ederek şikayette bulundu.

As Akyazı Spor’un kaçak Futbolcu iddiasındaki Futbolcu ise geçtiğimi sezon Alaağaç Spor’da oynayan ve gördüğü Kırmızı Kart ile 5 maç ceza alan Veysel Güzel oldu.

Geyve Spor’lu Veysel geçtiğimiz sezon Alaağaç Spor’da ligin 6.maçında Kırmızı Kart görmüş ve 5 maç ceza almıştı.

Bu maçtan sonra Alaağaç Spor sadece 1 maç oynamış daha sonra sahaya çıkmamıştı. Alaağaç Spor sahaya çıkmayınca Veysel’de maç oynamamış olunca cezası devam ediyordu. Geyve Spor 4 maç cezası bulunan Veysel’i As Akyazı Spor maçında oynatınca cezalı Futbolcu oynatmış durumuna düşmüş oldu.

Bu durumu Perşembe günü toplanacak disiplin kurulu için Federasyona şikayette bulunan As Akyazı Spor bu şikayetten 3 puanın hanesine yazılmasını bekliyor.