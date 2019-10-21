AKYAZI NİLÜFER HATUN FESTİVALDEN MADALYALARLA DÖNDÜ

Akyazı Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Aşçılık öğrencileri İstanbul Kültü

Bu haber 2019-10-21 23:15:26 eklenmiş ve 141 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Aşçılık öğrencileri İstanbul Kültür ve Tat Festivali Uluslararası Yemek Yarışması’ndan madalya ve derecelerle döndüler.

Mutfak Sanatları ve Gastronomi Federasyonu (MUGAFED) bünyesindeki aşçı dernekleri tarafından 18-19-20 Ekim 2019 tarihlerinde organize edilen İstanbul Kültür ve Tat Festivali Uluslararası Yemek Yarışması İstanbul Pendik Sahil’de 350’den fazla yarışmacı ve jüri üyesinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Uluslararası olarak düzenlenen yarışmaya Akyazı Nilüfer Hatun MTAL Yiyecek-İçecek Hizmetleri Öğretmeni ve Atölye Şefi Ali Tosun’un hazırladığı öğrencilerimiz Lise Düzeyinde Restaurant Ana Yemek ve Restaurant Tatlı Tabağı kategorilerinde katıldılar.

Öğrencilerimiz birçok ilden yarışmaya gelen rakiplerini eleyerek kazandıkları başarılarla hem emeklerinin karşılığını aldılar hem de Sakarya’nın ve Akyazı’nın gurur kaynağı oldular.

Restaurant Tatlı Tabağı kategorisinde; Handenur KARDEŞ isimli öğrencimiz ‘Kuş Yuvasında Muhallebi’ ile ALTIN Madalya alarak 1. olurken, yine aynı kategoride Esra ÇETİNTAŞ isimli öğrencimiz ‘Şeftali Rüyası’ ile GÜMÜŞ kazanarak 2. oldu.

Restaurant Ana Yemek kategorisinde; Meryem Nur YAVUZ isimli öğrencimiz ‘Alfredo Soslu Cordon Bleu’ ile GÜMÜŞ madalya alarak 2. Oldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Uluslararası Yemek Yarışmasında ilimizi başarıyla temsil ederek altın ve gümüş madalya kazanan öğrencilerimizi tebrik ederek okullarında öğrendikleriyle kendilerine meslek olarak seçtikleri aşçılık alanında emin adımlarla ilerleyen öğrencilerimizle gurur duyduğunu belirtti.

Elde edilen başarıda öğrencilerimiz kadar okul yöneticileri ve öğretmenlerin de büyük pay sahibi olduklarını ifade eden Durmuş, bu güzel başarının kazanılmasında öncülük eden Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir başta olmak üzere, Nilüfer Hatun MTAL Müdürü Enver Ekici, Yiyecek-İçecek Hizmetleri Alan Şefi Soner Çengeloğlu, alan öğretmeni Ali Tosun, müdür yardımcıları, öğretmenler ve velilere teşekkür etti.

İstanbul’dan madalyalarla dönen öğrenciler için Akyazı Nilüfer Hatun MTAL’de tören düzenlendi. Okul Müdürü Enver Ekici törende yaptığı konuşmasında; “Öğrencilerimiz katıldıkları yarışmada kategorilerinde 1’cilik ve 2’cilik elde ederek büyük başarı kazandılar. Öncelikle öğrencilerimize yol gösteren, rehberlik eden ve onlara emek harcayan Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmenimiz Ali Tosun’a teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz kendi alanlarında başarı sağladıkça hem ufukları açılıyor hem de arkadan gelen diğer öğrencilerimiz için örnek oluyorlar. Azim ile çalışmanın başarıları beraberinde getirdiğini öğretmenimiz ve öğrencilerimiz sayesinde gördük, katılan öğrencilerimizi tebrik ederim” dedi.