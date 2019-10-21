ALAAĞAÇ RAHAT KAZANDI 4-1 ASAKYAZI MAĞLUP 0-1

Sakarya 1.Amatör Lig Akyazı takımlarından Alaağaç Spor Kücücek Spor karşısında

Bu haber 2019-10-21 14:12:11 eklenmiş ve 86 kez görüntülenmiştir.

Sakarya 1.Amatör Lig Akyazı takımlarından Alaağaç Spor Kücücek Spor karşısında 4-1 gibi bir skorla rahat kazandı

Maça Alaağaç Spor iyi başladı bir çok gol pozisyonundan yararlanamazken 3 şutu da direkten döndü.31 Dakikada Sadullah Alaağaç Spor’un ilk gölünü attı. İlk yarı bu skorla bitti.

2. yarı Alaağaç baskılı bir oyunla sahaya döndü bu baskılar 58. Dakikada sonuç verdi.Sadullah takımının ve kendisinin 2.inci golünü atarak skoru 2-0 yaptı.

75 dakikada Zafer Penaltıdan durumu 3-1 yaparken Kücücek Spor Alaağaç Spor’un düştüğü rehaveti iyi değerlendirerek Ferdi’nin ayağından golü buldu.

Yediği gol sonrası yeniden toparlanan Alaağaç Spor maçın uzatma dakikası olan 90+4 te Zafer kendisinin 2.inci takımının ise 4.üncü golünü attı. Maç Alaağaç Spor 4 Küücücek Spor 1 olarak sona erdi.

Alaağaç Spor 4 Kücücek Spor 1

Saha :Akyazı Sentetik

Saat 16.00

Hakemler : Hakan Can Yılmaz,Ahmet Abdullah Karaçalı,Metin Can Ardıç

Goller Dk.31-58 Sadullah,Dk. 75 Pen.90+3 Zafer Alaağaç Spor.Dk.85 Ferdi Kücücek Spor

Alaaağç Spor

Şener ***Murat Enes ***(Yücel***) Fırat***,Tunahan*** (Muratcan***)Zafer***,Erdem***,Furkan***,Sadullah*** (Berke***)Oktay***,Onur***,Bora***.

Ant: Mustafa Demir

Kücücek Spor

Samet***,Hamdi**,Tarık Aziz**,Ferdi***,Tarık**,Emre Y**, Emre A**,Ömer**,Mesut*** ,Ayhan** (Umut*),Ömer**.(Berkay*)

Ant:Mehmet Fırat

AS AKYAZI MAĞLUP 0-1

As Akyazıspor deplasmanda karşılaştığı Geyvespor karşısında istediği sonucu alamadı. Sahadan 1-0 mağlup ayrılan Asakyazısporda tehlike çanları çalmaya başladı.