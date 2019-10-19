KAYMAKAM KAMURAN MUSTAFA BALLI BERAT ETTİ

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“FETÖ” Fethullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında tutuklu
Bu haber 2019-10-19 23:59:06 eklenmiş ve 27 kez görüntülenmiştir.

 

“FETÖ” Fethullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Akyazı eski Kaymakamı Kamuran Mustafa Ballı beraat etti

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 23 Ağustos 2016'da tutuklanan Akyazı eski Kaymakamı Kamuran Mustafa Ballı'nın yargılanmasına Sakarya Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilmiş mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrolle tahliye edilmişti.

Akyazı eski kaymakamı Kamuran Mustafa Ballı’nın dün İstanbul’da görülen mahkemesi sonucu beraat etti.

 
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