KAYMAKAM KAMURAN MUSTAFA BALLI BERAT ETTİ

“FETÖ” Fethullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Akyazı eski Kaymakamı Kamuran Mustafa Ballı beraat etti
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 23 Ağustos 2016'da tutuklanan Akyazı eski Kaymakamı Kamuran Mustafa Ballı'nın yargılanmasına Sakarya Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilmiş mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrolle tahliye edilmişti.
Akyazı eski kaymakamı Kamuran Mustafa Ballı’nın dün İstanbul’da görülen mahkemesi sonucu beraat etti.